Через черги до ТЦК: Кабмін прийняв неочікуване рішення щодо бронювання

За новим законом Кабмін має визначити нові критерії бронювання

Кабінет міністрів продовжив ще на один місяць дію бронювання від військової служби під час мобілізації. Причиною послугували великі черги та навантаження на територіальні центри комплектування (ТЦК).

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук у Telegram. Зазначається, що це стосується рішень про бронювання, які не закінчилися на день прийняття цього рішення.

"Установлено, що строки дії відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації, наданих військовозобов’язаним відповідними рішеннями Міністерства економіки згідно із постановою КМУ від 27.01.2023 N 76 "Деякі питання реалізації положень Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації на воєнний час", які не закінчилися на день прийняття цього рішення, продовжуються автоматично на один місяць", — йдеться у повідомлені.

Нагадаємо, що в Україні мобілізації під час дії воєнного стану підлягають усі чоловіки віком від 18 до 60 років. Проте працівники критично важливих підприємств, органів державної влади можуть бути заброньовані. Це регулюється постановою Кабміну від 27.01.2023 №76.

Але, згідно з новим законом про посилення мобілізації, Кабмін має визначити нові критерії, на основі яких підприємства, установи та організації будуть віднесені до критично важливих, а їх працівники підлягатимуть бронюванню, та визначитися з новим порядком бронювання.

Раніше "Телеграф" писав, що у Міноборони розповіли, як визначатимуть придатність до військової служби.