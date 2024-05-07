У Кривому Розі чоловік помер у ТЦК: з’явилася офіційна реакція (фото)

У ТЦК просять "утриматися від емоційних та неперевірених заяв"

У Кривому Розі у Саксаганському ТЦК 5 травня помер чоловік. Він проходив ВЛК і готувався на відправку до навчального центру, а смерть, за даними ТЦК, сталася "внаслідок раптового різкого погіршення стану здоров’я".

Як повідомляє Telegram-канал "НА ЧАСІ: Кривий Ріг", Артему було 44 роки. За словами родичів, днями він потрапив до Саксаганського ТЦК, проходив медкомісію і мав вирушити до навчального центру.

"Ввечері 5 травня до ТЦК приїхала мати Артема, віддала документи і мала зняти у банкоматі готівку для придбання екіпірування своєму синові, але вже через деякий час жінці повідомили про смерть чоловіка... За словами родичів загиблого, у ТЦК їм повідомили, що причина смерті – епілептичний напад. Проте дочка, дружина та мати Артема у цю версію не вірять”, – йдеться у повідомленні.

У Дніпропетровському обласному ТЦК та СП прокоментували трагедію. Там заявили, що чоловік помер "внаслідок раптового різкого погіршення стану здоров’я", яке супроводжувалося ознаками епілептичного нападу.

"Була негайно викликана швидка медична допомога, до прибуття якої військовозобов’язаному надавалася медична допомога. Співробітники патрульної поліції, що прибули на виклик, констатували біологічну смерть без ознак фізичного впливу", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за фактом смерті чоловіка тривають слідчі дії. У ТЦК закликали до їх завершення "утриматися від емоційних та неперевірених заяв та суджень".

Як повідомляв "Телеграф", наприкінці березня у Хмельницькому чоловік помер після спілкування з ТЦК та медкомісією. Мати загиблого звинуватила співробітників місцевого Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) у погрозах та ненаданні допомоги її синові.