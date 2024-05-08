Валерій Залужний і Ліна Костенко стали Почесними громадянами Києва: стала відома скандальна деталь з голосування

Далеко не всі підтримали рішення

Рішенням Київради колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та відома українська поетеса Ліна Костенко отримали звання Почесного громадянина Києва. Проте "Слуги народу" вирішили не голосувати за це рішення.

Екс-нардеп Борислав Береза у своєму Telegram-каналі показав результати голосування. На цьому фото видно, що фракція "Слуга народу" зовсім не голосувала. Більше того, її члени залишили залу під час голосування.

Найбільше голосів "за" від Європейської Солідарності та "УДАР Віталія Кличка". Проти ніхто не голосував.

Мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі зазначив, що звання Почесного громадянина дали двом людям, які є справжніми моральними авторитетами для киян та всіх українців.

"Ліна Василівна протягом багатьох років уособлює незламність і вільну та талановиту душу українців. Дух свободи та сміливості!

Валерія Федоровича ми відзначали за його особисті заслуги під час оборони столиці та у захисті державного суверенітету та свободи України", — написав Кличко.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у березні 2024 року на сайті Київської міської ради з’явився проєкт рішень про присвоєння Валерію Залужному звання Почесного громадянина Києва. Ініціатором було вказано мера Віталія Кличка.