"Вкрай розчарований у Росії": Трамп розповів, про що говорив із Зеленським в Римі

Трамп знову зазначив, що він дуже розчарований російською атакою на Київ

Президент США Дональд Трамп вчергове заявив, що він "дуже розчарований" останніми діями Росії, оскільки російський режим атакує українські міста. Заява Трампа пролунала попри те, що Кремль нещодавно поспішив через свій штатний рот в особі Дмитра Пєскова заявити про готовність до припинення вогню. Також Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський нібито став "спокійнішим" та зацікавленим в так званій "мирній угоді".

Про це Трамп сказав журналістам під час брифінгу, розповідаючи про підсумки зустрічі із Зеленським у Ватикані, передає CNN. Зокрема, Трамп знову зазначив, що він дуже розчарований російською атакою на Київ, а також ударами по українських містах; він вже не дуже вірить, що Путін налаштований на припинення війни.

"Я вкрай розчарований у Росії. Я хочу, щоб Путін припинив вогонь, сів за стіл переговорів і підписав угоду. Я вірю, що у нас є рамки угоди, і я хочу, щоб він підписав її, покінчив з цим і просто повернувся до життя", – заявив він.

У відповідь на запитання репортера про те, чи є довіра до Путіна, Трамп заявив, що дасть знати про це "приблизно за два тижні". Також він підтвердив, що Зеленський у Ватикані закликав США передати Україні більше зброї й два лідери коротко обговорили питання Криму. За словами американського президента, його відносини з українським колегою "ніколи не були поганими", а суперечку у Білому домі наприкінці лютого він назвав "лише невеликою перешкодою".

"Я бачу, що він став спокійнішим. Я думаю, що він розуміє картину. І я думаю, що він хоче укласти угоду", – додав Трамп.

Як повідомлялося раніше, Трамп і Зеленський провели коротку зустріч перед похороном Папи Римського. Їхня розмова тривала близько 15 хвилин. Зеленський після цього повідомив, що розмова була дуже "продуктивною", але не стала вдаватися до подробиць. А Трамп раптово написав повідомлення, в якому засумнівався в тому, що Володимир Путін хоче досягти миру.

Окрім цього, Трамп на похороні Папи Римського пообіцяв президенту Естонії, що не виходитиме з переговорів щодо врегулювання російського вторгнення в Україну. При цьому раніше військовий аналітик припустив, що Трамп вийде з переговорів щодо України через пару тижнів. Американський лідер починає розуміти, що укласти мирну угоду в Україні складніше, ніж він думав, до того ж на Трампа чиниться своєрідний тиск – він повинен був укласти угоду про мир за перші 100 днів свого президентства, але нічого не виходить.