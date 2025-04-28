"Священна місія": КНДР вперше офіційно підтвердила застосування своїх військових в Курській області

Кім Чен Ин назвав відправку військ КНДР воювати проти України "священною місією"

В КНДР вперше офіційно підтвердили, що відправляли війська в Курську область воювати проти Збройних сил України – вже після того, як це офіційно підтвердили в Росії. Відповідну заяву зробив диктатор Північної Кореї Кім Чен Ин, виступаючи у Пхеньяні 27 квітня.

Про це повідомили російські пропагандистські ЗМІ, також заяву Кім Чен Ина навело південнокорейське інформаційне агентство Yonhap. Зазначається, що керівник КНДР обґрунтував участь у війні проти України статтею 4 так званої "угоди про всеосяжне стратегічне партнерство".

Зокрема, Кім Чен Ин назвав відправку військ КНДР воювати проти України "священною місією" для "зміцнення російсько-північнокорейської дружби". Також він анонсував відкриття пам'ятника у Пхеньяні північнокорейським солдатам, які допомагали російським окупантам "звільняти" Курську область. Диктатор зізнався, що особисто несе відповідальність за це, оскільки віддав наказ розгорнути на Курщині контингент північнокорейських найманців.

"Операції зі звільнення Курської області для відбиття авантюрного вторгнення української влади в Російську Федерацію були переможно завершені", – заявив Кім Чен Ин.

При цьому він не робив заяв щодо можливої участі солдатів КНДР у війні безпосередньо на території України. Проте це не означає, що надалі цей сателіт Росії не спробує відправити своїх солдатів воювати вже на українську землю.

"Це офіційне оголошення є величезним політичним кроком, оскільки воно офіційно підтверджує участь Північної Кореї. Але ми все ще не знаємо напевно, чи їх роль буде зосереджена на Курську, чи ця операція розшириться і призведе до розгортання безпосередньо в Україні. Нам потрібно буде подивитися, як далі розвиватимуться події", – зазначив оглядач GeoInsider, який вивчив повідомлення ЗМІ та заяву північнокорейського диктатора.

Як повідомлялося раніше, перші повідомлення про взяття в полон Силами оборони України солдатів КНДР з’явилися в січні 2025 року. Вони пізніше розповіли, що думали, що воюють із солдатами Південної Кореї. У цьому запевняли агенти безпеки КНДР. Окрім цього, у Курській області неодноразово вже знаходили на деревах повішені тіла північнокорейців, які вчинили суїцид. А трупи ліквідованих солдатів КНДР потягами вивозили з фронту, щоб передати на поховання на території Північної Кореї.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що головком ЗСУ Олександр Сирський пояснив, як воюють солдати КНДР у Курській області. Він зазначив, що військові КНДР на фронті беруть своєю масовою складовою, як діяли війська за радянських часів. Однак є нюанс – війна зараз зовсім інша, ніж могли уявити радянські генерали.