Рахує кроки у СІЗО? Нардеп Дубінський засвітив цікавий годинник, скільки він коштує (фото)

Годинник має декілька корисних функцій

Народний депутат Олександр Дубінський, який наразі перебуває у СІЗО за підозрою у держзраді, носить годинник відомої компанії CASIO. Екземпляр, який помітили у нардепа, належить до серії G-Shock

Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побував на черговому засіданні суду по справі Дубінського. Нардеп прийшов до зали суду з яскравим годинником на руці.

Варто зазначити, що це годинник CASIO G-Shock GBA-800-9AER. В Україні його можна придбати в численних інтернет-магазинах.

Ціна на цю модель на офіційному сайті виробника становить 8080 гривень. Проте в інших магазинах вона може дещо відрізнятись.

Як зазначається в описі до годинника, він оснащений технологією Bluetooth, яка надає енергозберігаючу можливість передачі даних натисканням кнопки. За допомогою Bluetooth можна підключити годинник до смартфона і отримати доступ до цілого ряду корисних функцій.

Крім того, він має ударостійку конструкцію, яка захищає від ударів і вібрації. Також годинник має функцію крокоміра, яка рахує кількість кроків за допомогою акселометру та відображає на дисплеї.

Нагадаємо, 13 листопада 2023 року Служба безпеки України оголосила чинному народному депутату Олександру Дубінському підозру у державній зраді. Слідство встановило, що він провадив інформаційно-підривну діяльність на користь Росії. Дубінський мав позивний "Буратіно" та входив до складу злочинної організації, яку сформувало головне управління генштабу збройних сил Росії (відоме як ГРУ).

У СБУ зазначили, що основне завдання цієї організації полягало у розхитуванні суспільно-політичної ситуації в Україні та дискредитації нашої держави на міжнародній арені. За це учасники угруповання отримували гроші від військової розвідки Росії. За даними правоохоронців, фінансування мережі сягало понад 10 млн американських доларів.

Це третя справа, фігурантом якої є Дубінський. Перша стосується його виїзду за кордон під приводом супроводу батька на лікування. Під час поїздки подруга нардепа "спалила" його спільний з нею відпочинок у Барселоні. Друга справа проти нардепа – про організацію схеми для незаконного виїзду чоловіків за кордон.