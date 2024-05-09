Справа 518 млн гривень: олігарх-утікач отримав нову підозру від ДБР

Бізнесмена підозрюють у створенні та керівництві злочинною організацією

Державне бюро розслідувань повідомило нову підозру мільярдеру Костянтину Жеваго, а також трьом його спільникам у справі виведення 519 млн грн з банку "Фінанси та Кредит". Фігурантів підозрюють в участі у злочинних організаціях, привласненні та розтраті майна в особливо великому розмірі у складі злочинної організації.

Про це у четвер, 9 травня, повідомляють у пресслужбі ДБР. Зазначається, що у травні 2007 – жовтні 2010 року Жеваго сформував злочинну організацію, до якої увійшли голова, члени правління АТ "Банк "Фінанси та Кредит", а також низка наближених до нього осіб.

"Задля приховання незаконного походження грошей, учасники схеми у 2010-2015 роках уклали кредитний договір і понад 100 додаткових угод до нього між підконтрольною компанією та банком. Додаткові угоди систематично і безпідставно дозволяли збільшувати кредитний ліміт, що видається банком на підконтрольну ліквідної застави", — йдеться у повідомленні.

Так учасники групи вивели із банку 519 млн гривень. Зазначається, що збитки АТ "Банк "Фінанси та Кредит" внаслідок кредитування компанії Жеваго склали 1,4 млрд грн.

Костянтину Жеваго було повідомлено про підозру у створенні та керівництві злочинною організацією, присвоєнні та розтраті майна, легалізації майна, отриманого злочинним шляхом в особливо великому розмірі у складі злочинної організації.

Варто додати, що раніше ДБР повідомило Жеваго та низку керівників банку в організації розтрати $113 млн фінансової установи. На майно підозрюваного олігарха накладено арешт.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у листопаді 2022 року на підприємствах Жеваго провели обшуки, оскільки його підозрювали в колабораційній діяльності та роботі на користь РФ.

У грудні того ж року олігарха затримали на гірськолижному французькому курорті Куршевель. Тоді ДБР повідомило, що Жеваго є фігурантом у кримінальній справі з розтрати 113 мільйонів доларів, які були на балансі банку "Фінанси та кредит".

Напередодні бізнесмен отримував поради про те, що до Франції йому краще не їздити. Тому його юристи були вкрай здивовані побачити Жеваго у Куршевелі.