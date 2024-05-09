Дело 518 млн гривен: беглый олигарх получил новое подозрение от ГБР

Бизнесмена подозревают в создании и руководстве преступной организацией

Государственное бюро расследований сообщило новое подозрение миллиардеру Константину Жеваго, а также трем его сообщникам по делу вывода 519 млн. грн из банка "Финансы и Кредит". Фигурантов подозревают в участии в преступных организациях, присвоении и растрате имущества в особо крупном размере в составе преступной организации.

Об этом в четверг, 9 мая, сообщают в пресс-службе ГБР. Отмечается, что в мае 2007 – октябре 2010 года Жеваго сформировал преступную организацию, в которую вошли председатель, члены правления АО "Банк "Финансы и Кредит", а также ряд приближенных к нему лиц

"Ради сокрытия незаконного происхождения денег, участники схемы в 2010-2015 годах заключили кредитный договор и более 100 дополнительных соглашений к нему между подконтрольной компанией и банком. Дополнительные соглашения систематически и безосновательно позволяли увеличивать кредитный лимит, выдаваемый банком на подконтрольную олигарху компанию без какого-либо ликвидного залога", — говорится в сообщении.

Так участники группы вывели из банка 519 млн гривен. Отмечается, что убыток АО "Банк "Финансы и Кредит" вследствие кредитования компании Жеваго составил 1,4 млрд. грн.

Константину Жеваго было сообщено о подозрении в создании и руководстве преступной организацией, присвоении и растрате имущества, легализации имущества, полученного преступным путем в особо крупном размере в составе преступной организации.

Стоит добавить, что ранее ГБР сообщило Жеваго и ряду руководителей банка в организации растраты $113 млн финансового учреждения. На имущество подозреваемого олигарха наложен арест.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ноябре 2022 года на предприятиях Жеваго провели обыски, поскольку его подозревали в коллаборационной деятельности и работе в пользу РФ.

В декабре того же года олигарха задержали на горнолыжном французском курорте Куршевель. Тогда ГБР сообщило, что Жеваго является фигурантом по уголовному делу по растрате 113 миллионов долларов, которые были на балансе банка "Финансы и кредит".

Накануне бизнесмен получал советы о том, что во Францию ему лучше не ездить. Потому его юристы были крайне удивлены увидеть Жеваго в Куршавеле.