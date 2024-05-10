"Це все радянська пропаганда": стало відомо, чому Україні насправді не відкрили двері в НАТО в 2008 році

Щодо тодішніх поглядів українського народу на вступ до НАТО, за словами Єханурова, що свою справу зробила радянська пропаганда

Україна у 2008 році на Бухарестському саміті мала всі шанси на те, щоб почати перемовини з НАТО про вступ та отримати план дій щодо членства (ПДЧ). Однак, неузгоджені дії представників влади країни викликали сумніви у членів Альянсу і в результаті призвели до відмови.

Про це розповів ексміністр оборони, український політик Юрій Єхануров. Подробицями він поділився в ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу" "Янукович поховав наші надії на ядерну зброю, щоб потиснути руку Обамі, — ексміністр оборони".

"Ми їхали туди з надією, що може відбутися чудо і буде ПДЧ НАТО. Вранці, перед засіданням, до нашої групи підійшов президент США разом з Державним секретарем і сказав, що він зустрічався з президентом Франції, канцлером Німеччини і відповідь була така: "хай українці між собою розберуться, чого вони хочуть". Тому що прем'єр-міністр (Юлія Тимошенко, — Ред.) приїжджала в Брюссель і сказала, що ніякого НАТО нам не потрібно, український народ проти цього, він за це не голосує, це видумки Ющенка. Президент США сказав Ющенко, що він зробив все, що міг. Ну і маємо результат.", — розказав він.

Щодо тодішніх поглядів українського народу на вступ до НАТО, Єхануров розповів, що свою справу зробила радянська пропаганда. Але це ще не все.

"Треба розуміти, що 20% в будь-якому суспільстві це ті, хто є народом, а 80% це населення. І ці 20% зобов'язані вести за собою населення", — вважає він.

Виходом із цієї ситуації він бачить формування української еліти: прошарок людей, яких мають випускати кращі університети нашої країни. "І треба чітко і жорстко розуміти, що більшість людей хоче мати в холодильнику пиво, чіпси і дивитися програми телебачення, а інші повинні думати про свій народ", — резюмував Єхануров.

Раніше "Телеграф" писав, що прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зробив обнадійливу заяву щодо членства України в НАТО.