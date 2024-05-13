З 18 травня запрацює реєстр "Оберіг": які дані там є та які потрібні оновити
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Реєстр військовозобов'язаних отримує дані з різних джерел (податкової, ДРАЦС, Міносвіти тощо), на черзі — отримання даних з ПФУ
З 18 травня набуде чинності новий закон про мобілізацію. Одночасно з цим має бути запущений застосунок до реєстру обліку військовозобов'язаних "Оберіг". Документ про військовий облік у цьому застосунку матиме юридичну силу, аналогічну паперовому варіанту.
Про це розповіла заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко. Адвокат Дар'я Тарасенко зазначає, що поки незрозуміло, як буде відображатися в додатку ситуація, коли військовозобов'язаний не має військового квитка, адже не змінив приписне на нього.
Які дані будуть доступні людині про себе в реєстрі "Оберіг":
- ПІБ
- дата народження
- вид обліку чи дата зняття, категорія обліку
- наявність відстрочки чи бронювання
- ВЛК — дата та постанова
- звання
- військово-облікова спеціальність
- РНОКПП
- номер в системі
- ТЦК, де перебуває на обліку
- перебування в розшуку.
В реєстрі також міститимуться фактичні дані про роботу, судимості, родину, адресу, освіту тощо. Можна також буде побачити коли були внесені останні оновлення в досьє. Якщо дані некоректні — їх можна актуалізувати або дізнатися, як це зробити у службі підтримки.
Які контактні дані потрібно оновити за новим законом:
- номер телефону
- електронну пошту
- фактичну адресу проживання.
Наразі некоректні дані про себе потрібно змінювати напряму в тих реєстрах, звідки їх брали для створення "Оберігу". Наприклад, при неправильних даних про родину — звертатися в ДРАЦС.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що з 18 травня також зміняться повноваження поліції щодо мобілізації. Поліцейські матимуть доступ до реєстру "Оберіг" та можуть перевіряти військово-облікові документи.