С 18 мая заработает приложение для военнообязанных: какие данные там будут и какие нужно обновить
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Реестр военнообязанных получает данные из разных источников (налоговой, ГРАЦС, Минобразования и т.п.), на очереди — получение данных из ПФУ
С 18 мая вступит в силу новый закон о мобилизации. Одновременно с этим должно быть запущено приложение, которое будет иметь доступ к электронной базе данных военнообязанных "Обериг". Документ о военном учете в этом приложении будет иметь юридическую силу, аналогичную бумажному варианту.
Об этом рассказала заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко. В приложении можно будет увидеть, когда были внесены последние обновления в досье.
Какие данные будут доступны человеку о себе из реестра "Обериг" в приложении:
- ФИО
- дата рождения
- вид учета или дата снятия, категория учета
- наличие отсрочки или бронирования
- ВЛК — дата и постановление
- звание
- военно-учетная специальность
- РНОКПП
- номер в системе
- ТЦК, где состоит на учете
- пребывание в розыске.
Какие контактные данные необходимо обновить по новому закону:
- номер телефона
- электронную почту
- фактический адрес проживания.
Если данные некорректны, их можно актуализировать или узнать, как это сделать в службе поддержки. Информация будет верифицироваться при авторизации через BankID.
Отметим, что в реестре "Обериг" также есть фактические данные о работе, судимости, семье, адресе, образовании и т.д. Пока некорректные данные о себе нужно менять напрямую в тех реестрах, откуда их брали для создания "Оберега". Например, при неправильных данных о семье обращаться в ГРАЦС.
Ранее "Телеграф" сообщал, что с 18 мая также изменятся полномочия полиции по мобилизации. Полицейские получат доступ к реестру "Оберіг" и могут проверять военно-учетные документы.