С 18 мая заработает приложение для военнообязанных: какие данные там будут и какие нужно обновить

Реестр военнообязанных получает данные из разных источников (налоговой, ГРАЦС, Минобразования и т.п.), на очереди — получение данных из ПФУ

С 18 мая вступит в силу новый закон о мобилизации. Одновременно с этим должно быть запущено приложение, которое будет иметь доступ к электронной базе данных военнообязанных "Обериг". Документ о военном учете в этом приложении будет иметь юридическую силу, аналогичную бумажному варианту.

Об этом рассказала заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко. В приложении можно будет увидеть, когда были внесены последние обновления в досье.

Какие данные будут доступны человеку о себе из реестра "Обериг" в приложении:

ФИО

дата рождения

вид учета или дата снятия, категория учета

наличие отсрочки или бронирования

ВЛК — дата и постановление

звание

военно-учетная специальность

РНОКПП

номер в системе

ТЦК, где состоит на учете

пребывание в розыске.

Какие контактные данные необходимо обновить по новому закону:

номер телефона

электронную почту

фактический адрес проживания.

Если данные некорректны, их можно актуализировать или узнать, как это сделать в службе поддержки. Информация будет верифицироваться при авторизации через BankID.

Отметим, что в реестре "Обериг" также есть фактические данные о работе, судимости, семье, адресе, образовании и т.д. Пока некорректные данные о себе нужно менять напрямую в тех реестрах, откуда их брали для создания "Оберега". Например, при неправильных данных о семье обращаться в ГРАЦС.

Ранее "Телеграф" сообщал, что с 18 мая также изменятся полномочия полиции по мобилизации. Полицейские получат доступ к реестру "Оберіг" и могут проверять военно-учетные документы.