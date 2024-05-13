Укр

С 18 мая заработает приложение для военнообязанных: какие данные там будут и какие нужно обновить

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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В приложении будут данные о розыске военнообязанного Новость обновлена 13 мая 2024, 12:12
В приложении будут данные о розыске военнообязанного

Реестр военнообязанных получает данные из разных источников (налоговой, ГРАЦС, Минобразования и т.п.), на очереди — получение данных из ПФУ

С 18 мая вступит в силу новый закон о мобилизации. Одновременно с этим должно быть запущено приложение, которое будет иметь доступ к электронной базе данных военнообязанных "Обериг". Документ о военном учете в этом приложении будет иметь юридическую силу, аналогичную бумажному варианту.

Об этом рассказала заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко. В приложении можно будет увидеть, когда были внесены последние обновления в досье.

Какие данные будут доступны человеку о себе из реестра "Обериг" в приложении:

  • ФИО
  • дата рождения
  • вид учета или дата снятия, категория учета
  • наличие отсрочки или бронирования
  • ВЛК — дата и постановление
  • звание
  • военно-учетная специальность
  • РНОКПП
  • номер в системе
  • ТЦК, где состоит на учете
  • пребывание в розыске.

Какие контактные данные необходимо обновить по новому закону:

  • номер телефона
  • электронную почту
  • фактический адрес проживания.

Если данные некорректны, их можно актуализировать или узнать, как это сделать в службе поддержки. Информация будет верифицироваться при авторизации через BankID.

Отметим, что в реестре "Обериг" также есть фактические данные о работе, судимости, семье, адресе, образовании и т.д. Пока некорректные данные о себе нужно менять напрямую в тех реестрах, откуда их брали для создания "Оберега". Например, при неправильных данных о семье обращаться в ГРАЦС.

Ранее "Телеграф" сообщал, что с 18 мая также изменятся полномочия полиции по мобилизации. Полицейские получат доступ к реестру "Оберіг" и могут проверять военно-учетные документы.

Теги:
#Мобилизация #Обериг