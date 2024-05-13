Не тільки автомобілі: у Міноборони нагадали про вилучення транспортних засобів з 18 травня

Робити це мають право й інші служби, окрім ТЦК

З набуттям чинності нового закону про мобілізацію 18 травня в українців зможуть вилучати транспортні засоби на потреби ЗСУ. Проте йдеться не тільки про автомобілі, а також про, наприклад, сільськогосподарську, будівельну техніку.

Повернуть її власникам вже після оголошення демобілізації. Про це нагадав речник Міністерстві оборони України Дмитро Лазуткін.

В оборонному відомстві наголосили, що військово-транспортний обовʼязок встановлюється з метою задоволення потреб задоволення потреб Збройних Сил України та інших військових формувань.

"Це також можуть бути трактори сільськогосподарські будівельні машини, сільськогосподарська техніка. Залучення транспортних засобів під час мобілізації здійснюється ТЦК, Центральним управлінням або регіональними органами СБУ, відповідними підрозділами розвідувальних органів України на підставі рішень місцевих державних адміністрацій, що оформлюється відповідними розпорядженням", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що приймання та передача транспортних засобів залучених під час мобілізації та їх повернення після оголошення демобілізації здійснюється на підставі актів приймання-передачі, у яких зазначаються відомості про власників, технічний стан, залишкову вартість та інші необхідні відомості. А повернення транспортного засобу власнику здійснюється протягом 30 календарних днів з моменту оголошення демобілізації.

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