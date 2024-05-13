Не только автомобили: в Минобороны напомнили об изъятии транспортных средств с 18 мая

Делать это имеют право и другие службы, кроме ТЦК

Со вступлением в силу нового закона о мобилизации 18 мая у украинцев смогут изымать транспортные средства на нужды ВСУ. Однако речь идет не только об автомобилях, а также, например, о сельскохозяйственной, строительной технике.

Вернут ее владельцам уже после объявления демобилизации. Об этом напомнил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин.

В оборонном ведомстве отметили, что военно-транспортная обязанность устанавливается с целью удовлетворения потребностей удовлетворения потребностей Вооруженных Сил Украины и других военных формирований.

"Это также могут быть тракторы сельскохозяйственные строительные машины, сельскохозяйственная техника. Привлечение транспортных средств во время мобилизации осуществляется ТЦК, Центральным управлением или региональными органами СБУ, соответствующими подразделениями разведывательных органов Украины на основании решений местных государственных администраций, что оформляется соответствующим распоряжением", — говорится в сообщении.

Отмечается, что прием и передача транспортных средств привлеченных во время мобилизации и возвращения после объявления демобилизации осуществляется из актов приема-передачи, в которых указываются сведения владельцев, техническое состояние, остаточную стоимость и другие необходимые сведения. Возврат транспортного средства владельцу осуществляется в течение 30 календарных дней с момента объявления демобилизации.

Ранее "Телеграф" писал, что узнал у адвоката Романа Кички, что будет, если ваша машина будет уничтожена в результате боевых дней и кто будет назначать размер компенсации и что делать, если он будет мизерным.