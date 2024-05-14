Ветерани відчувають себе непотрібними державі — Юрій Гудименко

Держава витрачає зусилля, щоб залучити громадян до війська, але не приділяє належної уваги колишнім військовим після завершення служби. Для багатьох ветеранів "списання" з армії — не лише випробування, але й справжнє розчарування.

Про це молодший сержант ЗСУ у відставці та голова ГО "Українське об’єднання "Мрія" Юрій Гудименко розповів в інтерв’ю каналу "Сейчас", коментуючи недостатню підтримку військових після звільнення зі служби.

"Неможливо зрівняти всіх ветеранів під одну лінію й вирішувати їхні проблеми однаково. Серед них є ті, в кого не лише немає будинку, а й навіть місця, куди повертатися, бо воно окуповане. Я, наприклад, із Запоріжжя — 70% області під окупацією. Також усі ми психологічно надломлені, тому більшість почуває себе непотрібними. Можемо уявити, скільки держава витрачає зусиль, щоби змусити людину прийти до армії. Але чомусь нічого не робиться, щоби гідно зустріти людину після армії", — ділиться Юрій Гудименко.

За словами військового, на власному прикладі після важкого поранення він відчув, як виглядає прощання зі службою. Після проходження військово-лікарської комісії, яке визнає непридатність, державі стає байдуже до тебе.

"Без подяки за службу чи спроби допомогти адаптуватися в суспільстві, пройти навчання чи влаштуватися на роботу ветерану кажуть: "Вихід отам, ліворуч". Після 32-х днів ВЛК і туру по військкомату я не був готовий, що це колись закінчиться. Зараз з армії списуються люди, які за станом здоров'я не можуть продовжувати служити: їм відірвало руки, ноги, очі. Багатьом ветеранам немає, чим зайнятись і нема, де жити. І це відповідь на питання, чому багато ветеранів вважають себе нікому непотрібними", — підкреслив Гудименко.