Ветераны чувствуют себя ненужными государству — Юрий Гудыменко

Государство тратит усилия, чтобы привлечь граждан в армию, но не уделяет должного внимания бывшим военным после завершения службы. Для многих ветеранов "списание" из армии — не только испытание, но и настоящее разочарование.

Об этом младший сержант ВСУ в отставке и глава ОО "Украинское объединение "Мрия" Юрий Гудыменко рассказал в интервью каналу "Сейчас", комментируя недостаточную поддержку военных после увольнения со службы.

"Невозможно уравнять всех ветеранов под одну линию и решать их проблемы одинаково. Среди них есть те, у кого не только нет дома, но даже места, куда возвращаться, потому что оно оккупировано. Я, например, из Запорожья — 70% области под оккупацией. Также все мы психологически надломлены, поэтому большинство чувствует себя ненужными.

По словам военного, на собственном примере после тяжелого ранения он почувствовал, как выглядит прощание со службой. После прохождения военно-врачебной комиссии, признающей непригодность, государству становится безразлично к тебе.

"Без благодарности за службу или попытки помочь адаптироваться в обществе, пройти обучение или устроиться на работу ветерану говорят: "Выход там, налево". После 32-х дней ВЛК и тура по военкомату я не был готов, что это когда-нибудь закончится. армии списываются люди, которые по состоянию здоровья не могут продолжать служить: им оторвало руки, ноги, глаза. Многим ветеранам нет, чем заняться и негде жить. – подчеркнул Гудыменко.