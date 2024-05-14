Для восстановления энергосистемы Украины нужно повышать тариф на электроэнергию, но сохранить субсидии малоимущим, — эксперт

Вице-президент Energy Club, Максим Белявский в эфире телеканала Мы — Украина заявил, что повышение тарифов на электроэнергию является вынужденной мерой, и нужно принять это решение, но с сохранением четких алгоритмов предоставления субсидий малообеспеченным домохозяйствам.

"Летом нам нужно решить по меньшей мере две проблемы. Первая — связана с долгами на рынке электроэнергии. Вторая задача — к сожалению, мы не обойдемся без повышения тарифов на электроэнергию для домохозяйств. Но с сохранением четких алгоритмов предоставления субсидий тем малообеспеченным домохозяйствам" , – сказал он.

По его мнению, это будет точка роста, возобновление финансовой ликвидности энергетического рынка. "У нас возможности рынка электрической энергии, то есть наличие фактических средств крайне низкое. И это, безусловно, понятно, что ограничивает возможности как и операторов распределительных сетей, так и операторов системы передачи, я уже не говорю о генерирующих компаниях. Поэтому, средства на рынке имеют быть, это как банковское учреждение, если в нем нет вкладов, если у банка нет оборотных средств — банк не существует, банк закрывается", - сказал вице-президент Energy Club.