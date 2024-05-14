Блінкен та Кулеба перекусили у культовій піцерії Києва (відео)

Не вперше американський держсекретар обідає у київських закладах

Держсекретар США Ентоні Блінкен під час неоголошеного візиту до України провів робочий обід із главою МЗС України Дмитром Кулебою. Вони відвідали популярну у Києві піцерію Veterano Pizza на вулиці Софіївській, за кілька кроків від Майдану.

Про це повідомляє BBC. Що саме вони обговорювали у неформальній обстановці невідомо.

На кадрах, які публікують у мережі, видно, що Блінкен та Кулеба зайшли до піцерії у супроводі охорони, спеціальних агентів Служби дипломатичної безпеки США та представників ЗМІ. Персонал їх привітно зустрів і провів до невеликого столика. Також на щляху з процесією фотографувалися українці, яких зацікавили незвичайні перехожі.

Ресторан Veterano Pizza було відкрито ветераном війни Леонідом Остальцевим, який у 2014 році воював на Донбасі у складі 30-ї окремої механізованої бригади. Дизайн закладу також у військовій тематиці – на стінах висять шеврони різних бригад, а під скляними стільницями насипані гільзи. У штаті закладу також ветерани української армії. Піцерія безплатно робить доставку до лікарень, де лікуються українські захисники. Також заклад має франшизу Veterano Coffee, а кав’ярня Veterano Brownie на Подолі в травні 2022 року припинила роботу, оскільки співробітники створили підрозділ БПЛА.

Нагадаємо, що під час візиту до України восени 2023 року Дмитро Кулеба та Ентоні Блінкен відвідали ресторан швидкого харчування McDonald’s. Кадри їхнього перекушування облетіли мережу, а українці придумали десятки мемів і жартів на цю тему.

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