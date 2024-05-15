Повістки вручатимуть на роботі? Що змінюється для українців з 18 травня

До набрання законом чинності залишилося кілька днів

Вже 18 травня в Україні набуде чинності новий закон про мобілізацію. У ньому уточнять обов’язки бізнесу щодо оповіщення військовозобов’язаних працівників.

Про це пише Судово-юридична газета. Повідомляється, що після 18 травня законодавчо закріплять таке поняття як оповіщення.

"Це доведення сигналів і повідомлень (директив, розпоряджень) до органів військового управління, центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та населення про оголошення мобілізації, виклик громадян до ТЦК, а також вручення (надсилання) повісток громадянам.", — йдеться у законі.

Відповідно, якщо до змін у статті 21 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" передбачено, що підприємства, установи і організації зобов’язані вести військовий облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів із числа працюючих, здійснювати заходи щодо бронювання військовозобов’язаних і надавати звітність з цих питань відповідним органам влади, а також забезпечувати своєчасне прибуття працівників, які залучаються до виконання обов’язку щодо мобілізації, на збірні пункти та до військових частин, то після змін до обов’язків бізнесу також додається "забезпечувати своєчасне оповіщення і прибуття працівників.

Таким чином після набрання законом чинності підприємства повинні будуть забезпечувати "оповіщення", а воно включає вручення повісток. Також дається визначення поняттю система військового обліку, що фактично визначає, хто має бути організатором військового обліку на підприємстві, хто його має вести, а хто є "об’єктом" цього обліку.

"Відповідно до закону система військового обліку – це сукупність систем військового обліку органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, ЗСУ, інших військових формувань, сил цивільного захисту, підприємств, установ і організацій, які структурно складаються із керівників як організаторів ведення військового обліку, служб персоналу (посадових осіб), які безпосередньо ведуть військовий облік, об’єктів військового обліку - призовників, військовозобов’язаних, резервістів та засобів автоматизації процесів ведення військового обліку з використанням необхідних баз даних (реєстрів)", — йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що зміниться для чоловіків в Україні з 18 травня.