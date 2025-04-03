"Закриті" похорони і скромний надгробок: як виглядає могила українки Хатчінс, вбитої на зйомках

У Галини залишився чоловік та 11-річний син

Оператор-постановник Галина Хатчінс, яка народилася в Україні, але проживала з родиною в США, була випадково застрелена у 2021 році. Це сталося під час робочого дня, а винуватцем трагедії став голлівудський актор Алек Болдвін. Ця справа викликала широкий резонанс, а судові розгляди тривали три роки.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, де похована Галина Хатчінс і як виглядає її могила. Ми нагадали деякі факти з життя українки та подробиці її випадкового вбивства.

Галина Хатчінс — що про неї відомо

Загибла Галина Хатчінс (Андросович — дівоче прізвище) народилася 1979 року в селі Городець (Житомирська область) у родині військового моряка. У зв’язку з цим дитинство Галини проходило на військовій базі в Мурманську.

Після здобуття середньої освіти Галина стала студенткою національного аграрного університету, а 2005 року дівчина здобула ступінь магістра міжнародної журналістики в Інституті журналістики Київського національного університету.

Галина Хатчінс народилася та виросла в Україні

До початку кінокар’єри Хатчінс працювала над документальними фільмами у Великій Британії та займалася журналістською діяльністю. Потім Галина переїхала до США та зосередилася на кінематографі. Вона вийшла заміж за Меттью Хатчінса і народила сина, якого назвали Андрос.

Галина Хатчінс із чоловіком та сином

У 2018 році Галина стала однією з перших жінок-кінематографістів, які брали участь у програмі Fox DP Lab, а через рік журнал American Cinematographer назвав українку "висхідною зіркою" кінематографа. На рахунку Хатчінс понад тридцять повнометражних і короткометражних фільмів. Вона мала багато планів та ідей, які, на жаль, їй реалізувати не вдалося.

Галина Хатчінс став "висхідною зіркою" кінематографа

Як виглядає могила Галини Хатчінс і як вона загинула

У 2021 році українка працювала над фільмом "Іржа", який став для неї останнім. Під час зйомок Галина була застрелена голлівудським актором Алеком Болдвіном, який взяв до рук зброю та направив її на камери, не знаючи, що вона заряджена бойовими патронами.

Галина Хатчінс загинула під час роботи

Галина отримала поранення в груди й померла дорогою до лікарні. Також внаслідок інциденту було поранено режисера Джоела Соуза, але його стан не був критичним.

Галина Хатчінс була застрелена на зйомках

У лютому 2023 року Болдвіну висунули офіційне звинувачення у вбивстві українки, він міг сісти у в’язницю на строк до 1,5 року. Розслідування тривало три роки, але у липні 2024 року судовий процес над 66-річним актором було завершено.

Галина була кремована, а її похорон проходив у Санта-Фе (штат Нью-Мексико) у закритому форматі. Але на траурній церемонії був присутній і актор Алек Болдвін. Точної дати похорону чоловік загиблої українки не повідомляв, бо не хотів зайвої уваги з боку преси.

Як виглядає могила Галини Хатчінс

Загиблій Хатчінс встановили на цвинтарі скромну надгробну плиту, на якій зображено кінострічку та кінознімальний апарат. Також на надгробку є напис: "Її світло окреслює наші життя, продовжуйте слідувати своєму баченню". Біля могили поставили портрет Галини та вазочки з квітами.

Похорон Галини Хатчінс проходив у закритому форматі

"Телеграф" писав раніше, як виглядає могила Оксани Макар і як покарали її мучителів. Її вбивство обговорювала вся Україна.