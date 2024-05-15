Повестки будут вручать на работе? Что меняется для украинцев с 18 мая

До вступления закона в силу осталось несколько дней

Уже 18 мая в Украине вступит в силу новый закон о мобилизации. В нем уточнят обязанности бизнеса по поводу оповещения военнообязанных работников.

Об этом пишет Судебно-юридическая газета. Сообщается, что после 18 мая будет законодательно закреплено такое понятие как оповещение.

"Это доведение сигналов и уведомлений (директив, распоряжений) до органов военного управления, центральных и местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций и населения об объявлении мобилизации, вызове граждан в ТЦК, а также вручение (отправка) повесток гражданам", — говорится в законе.

Соответственно, если до изменений в статье 21 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" было предусмотрено, что предприятия, учреждения и организации обязаны вести военный учет призывников, военнообязанных и резервистов из числа работающих, осуществлять мероприятия по бронированию военнообязанных и предоставлять отчетность по этим вопросам соответствующим органам власти, а также обеспечивать своевременное прибытие работников, привлекаемых к исполнению обязанности по мобилизации, на сборные пункты и в воинские части, то после изменений в обязанности бизнеса также добавляется "обеспечивать своевременное оповещение и прибытие работников".

Таким образом после вступления закона в силу предприятия должны будут обеспечивать "оповещение", а оно включает в себя вручение повесток. Также дается определение понятию система военного учета, фактически определяющего, кто должен быть организатором военного учета на предприятии, кто его должен вести, а кто является "объектом" этого учета.

"Согласно закону, система военного учета – это совокупность систем военного учета органов государственной власти, других государственных органов, органов местного самоуправления, ВСУ, других военных формирований, сил гражданской защиты, предприятий, учреждений и организаций, которые структурно состоят из руководителей как организаторов ведения военного учета, служб персонала (должностных лиц), непосредственно ведущих военный учет, объектов военного учета – призывников, военнообязанных, резервистов и средств автоматизации процессов ведения военного учета с использованием необходимых баз данных (реестров)", — говорится в материале.

Напомним, ранее мы писали о том, что изменится для мужчин в Украине с 18 мая.