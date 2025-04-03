Медогляд по-новому: в Україні хочуть скасувати паперові медичні довідки для водіїв

У Раді хочуть скасувати звичні паперові довідки для водіїв

У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови щодо прийняття у першому читанні законопроєкту №13131. Документ передбачає серйозні зміни у системі медичного обстеження водіїв та кандидатів у водії.

Законопроєкт №13131 передбачає, що паперову форму медичної довідки 083/о щодо придатності до керування транспортним засобом буде скасовано. Натомість інформація про стан здоров'я водіїв та кандидатів у водії передаватиметься безпосередньо з Електронної системи охорони здоров'я (ЕСОЗ).

ЕСОЗ взаємодіятиме з Реєстром військовозобов'язаних "Оберіг". Обмін даними між цими системами відбуватиметься автоматично, що дозволить органам контролю мати доступ до актуальної інформації про стан здоров'я осіб, які керують або планують керувати транспортними засобами.

"Запровадження електронного медичного висновку для отримання водійського посвідчення у центральній базі даних ЕСОЗ дозволить відмовитися від застарілої паперової форми медичної довідки щодо придатності до керування транспортним засобом (форми № 083/о) та, разом із вже існуючими Реєстрами центральної бази даних ЕСОЗ, забезпечить простежуваність та повноту медичної інформації про пацієнта в електронній медичній картці", – підкреслюють автори законопроєкту.

Дані про допуск або недопуск особи за станом здоров'я до керування транспортним засобом передаватимуться з використанням системи "Трембіта" до кількох державних систем: Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, Єдиного комплексу інформаційних систем у сфері безпеки на наземному транспорті та єдиної інформаційної системи МВС. Нагадуємо, система "Трембіта" — це такий собі зв'язок між реєстрами та їх інформаційними системами для захищеного обміну даними.

Замість формулювання "не має медичних протипоказань" законодавці пропонують запровадити для кандидатів у водії обов'язкове медичне обстеження з отриманням відповідного допуску (або недопуску) до керування автомобілем. Також документ встановлює новий обов'язок для чинних водіїв – проходити медичне обстеження та/або медичний огляд.

Законопроєкт визначає дві категорії водіїв:

Група І – особи, які використовуватимуть транспортні засоби категорій А, А1, В, В1 і ВЕ для власних потреб, а також кандидати у трактористи-машиністи та трактористи-машиністи.

Група ІІ – особи, які використовуватимуть транспортні засоби категорій С, СЕ, СІ, С1Е, D, DЕ, D1 і D1Е для власних потреб, а також водії усіх категорій, які працюють за наймом або як самозайняті особи, здійснюючи перевезення пасажирів та/або вантажів.

За результатами попереднього, періодичного або позачергового медичного обстеження формуватиметься медичний висновок. У ньому зазначатиметься інформація про умови допуску за станом здоров'я у випадках, визначених Порядком проведення медичного обстеження та медичного огляду.

Інші деталі законопроєкту

Законопроєкт також встановлює відповідальність посадових осіб, які відповідають за експлуатацію транспортних засобів. Вони зобов'язані не допускати до керування осіб, які не пройшли медичне обстеження або медичний огляд у встановленому порядку.

Автомобільні перевізники будуть зобов'язані контролювати своєчасне проходження водіями медичного обстеження та медичного огляду. Самозайнятий перевізник, який здійснює перевезення пасажирів на договірних умовах, повинен проходити медичне обстеження та отримувати медичний висновок про допуск до керування.

Раніше "Телеграф" також писав, що в Україні з’явиться новий податок для водіїв. Декому доведеться заплатити кругленьку суму.