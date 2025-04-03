Не побоялися і Кличка: у Київраді сталася сутичка, меру хотіли зламати мікрофон (відео)

Після бійки було досягнуто домовленості

У четвер, 3 квітня, у Київраді стався скандал, під час якого меру міста Віталію Кличку мало не зламали мікрофон. Після бійки було оголошено невелику перерву.

Інформація про це була опублікована у різних Telegram-каналах разом із відповідними відео, зробленими під час сьогоднішньої сесії. На кадрах представники фракції "Слуга народу" блокували трибуну та вимагали відставки секретаря Київради Володимира Бондаренка.

Вони вимагають внести до порядку денного таємне голосування щодо відставки секретаря Київради Володимира Бондаренка. Депутат від "слуги" Лілія Пашинна вимагала, щоб розгляд цього питання був негайним, а не переносився на наступну сесію.

Депутат від Слуги народу Андрій Вітренко заявив, що його фракція у повному складі не голосувала за основу порядку денного.

"Понад 40 депутатів поставили свої підписи під вимогою до Київського міського голови, щоб поставити на голосування на найближче засідання питання щодо недовіри та дострокового припинення повноважень секретаря Київради Володимира Бондаренка, який осквернив честь і демократичні засади цієї ради", — сказав він.

Сам Кличко до цього говорив, що секретаря можуть звільнити лише депутати.

"А у Володимира Бондаренка – статус свідка. І його, як секретаря Київради, обирали депутати. Вони і можуть його звільнити. Відповідно до регламенту Київради та процедур. Поки він усунений від підготовки та ведення засідань Київради. Готувати і вести засідання буду я як міський голова", — зазначив Кличко.

Після бійки була оголошена перерва на п’ять хвилин. Після того, як сесія була продовжена, Кличко заявив, що було досягнуто домовленості про проведення позачергової сесії Київради у вівторок, 8 квітня, про проведення таємного голосування про відставку секретаря Київради Володимира Бондаренка.

За 20 хвилин учасники сесії тричі прослухали Гімн України.

Передісторія

Раніше журналісти Bihus.Info опублікували розслідування, в якому були розсекречені прослуховування депутатів Київради, чиновників КМДА та інших учасників неформальної групи, які займалися земельними питаннями й працювали на так званого Дениса Комарницького, який "смотрящій за Києвом".

ЗМІ вдалося дізнатися, що на записах Комарницький дає вказівки депутатам та чиновнику через які "вирішує питання" і реалізує "земельні схеми". На записах, зокрема, фігурує секретар Київради Володимир Бондаренко, який погоджує із Комарницьким, які питання мають бути винесені на голосування під час сесії.

Після виходу резонансного розслідування журналістів Віталій Кличко оголосив про звільнення низки посадових осіб КМДА та комунальних підприємств міста.

6 лютого НАБУ та САП провели масштабну операцію "Чисте місто", спрямовану на викриття злочинної організації, що діяла у Київській міській раді та причетна до земельної корупції. Було розкрито злочинну організацію у Київській міськраді, яка незаконно виводила землю через фіктивні споруди. Було затримано семеро людей, серед яких високопосадовці та депутати.

14 березня Бондаренко звернувся до мера Києва Віталія Кличка з проханням усунути його від виконання посадових обов’язків. Причиною він назвав досудове розслідування "у резонансній справі".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 3 квітня Кличко звільнив низку посадових осіб, які фігурують у земельній корупційній справі. Однак у списку немає кількох гучних імен.

Також "Телеграф" розповідав, що Кличко говорив про колишнього депутата Київської міської ради Дениса Комарницького, який фігурує у гучній корупційній справі, "смотрящій за Києвом".