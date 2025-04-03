В УЄФА вшанували пам’ять російського футболіста, який добровільно пішов убивати українців

Конгрес УЄФА тільки розпочався, а вже пролунав гучний скандал

У четвер, 3 квітня, у Белграді (Сербія) стартував 49-й Конгрес Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА). Перед цим заходом у мережі активно обговорювалося питання потенційного повернення Росії на міжнародну футбольну арену.

Не обійшлося без скандалу. В офіційній трансляції Конгресу УЄФА на сайті організації вшанували пам’ять колишнього футболіста збірної Росії Олексія Бугаєва, який загинув, воюючи проти України у складі окупаційних військ.

УЄФА хвилиною мовчання вшанувала пам’ять усіх загиблих минулого року футболістів, тренерів та інших футбольних людей, включивши до цього списку і Бугаєва.

Бугаєв, який виступав за "Локомотив", "Краснодар" та "Торпедо", у вересні 2024 року був засуджений у РФ на тюремний термін 9 років 6 місяців за збут наркотиків. А наприкінці грудня у Росії повідомили, що колишній футболіст загинув на так званій "СВО".

Нагадаємо, взимку 2024 року в російських колоніях вигадали новий спосіб виганяти зеків на фронт. У будівлях почали відключати опалення у 35-градусні морози, щоб умови для них стали нестерпними та вони вирушили воювати. З січня 2025 року російські ув’язнені перестали отримувати одноразові виплати від держави за підписання контракту.