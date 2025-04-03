У Києві "герой паркування" кинув авто на дорозі під носом у поліції та пішов (фото)

Утворився великий затор

У Києві на Михайлівській площі на проїжджій частині авто заблокувало рух для громадського транспорту. Водій білого Hyundai залишив машину на 40 хв у непризначеному для парковки місці.

Про це повідомляє журналістка Юлія Лавришина. За її словами, біло авто зупинилось прямо на проїжджій частині, навпроти пішохідного переходу, і простояло там щонайменше 40 хв.

"Михайлівська площа. Якесь би**о просто посеред дороги залишило своє авто і чотири тролейбуси ніяк не можуть проїхати", — каже кореспондентка.

Біле авто на Михайлівські площі перегородило дорогу

Вона додає, що простояла на кінцевій зупинці 20 хвилин, чекаючи громадський транспорт, і, коли вирішила вже йти пішки, побачила це біле авто. На відео, яке опублікувала жінка, видно, що внаслідок такого паркування утворився чималий затор, проте водія машини за кермом не було.

"Центр міста. Машина перегороджує дорогу. Це триває хвилин сорок, купа людей чекають на транспорт, не можуть поїхати на роботу та по справах і чомусь немає ні поліції, ні евакуатора", — каже Лавришина.

Біле авто на Михайлівські площі перегородило дорогу

Зауважимо, що біля Михайлівської площі знаходиться Головне управління Національної поліції України. При цьому, як каже журналістка, протягом майже години на порушення правил дорожнього руху реакції від правоохоронців не було. Достеменно не відомо, чи телефонував хтось з киян у поліцію і як закінчився цей інцидент.

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