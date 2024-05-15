У виступі Блінкена в київському барі побачили знак Трампу: про що мова

За словами військового Сержа Марко, буває що політик обмінюються знаками

Вчорашній виступ державного секретаря Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкена в одному з барів Київа під час візиту до столиці, між іншим, може бути знаком кандидату в президенти Америки Дональду Трампу. Бо політик заспівав пісню Ніла Янга "Rockin' in the Free World", за використання якої раніше співак подав до суду на експрезидента.

Таку думку висловив відомий блогер та військовослужбовець ЗСУ Серж Марко (Олександр Карпюк). Подробиці він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Тут така справа. В фейсбуці почався аналіз від морального патруля на тему "чи міг Блінкен собі дозволити відпочити у одному з Київських закладів, де кожен день гуляють толпи відвідувачів". Так ось. Я вважаю що мав право. Доречі, якщо я буду у Києві і в мене буде таке побажання- я теж на це маю право. Хоча я не любитель закладів. Але мені не це хвилює, а те, чи буде нас підтримувати США. Бо політика- складна річ. І ті знаки якими обмінюються політики- вони можливо щось значать. А може ні. Але який ніякий знак Блінкен Дональду Трампу таки дав.", — написав він.

Нагадаємо, що під час візиту в українську столицю Блінкен після обіду у культовій піцерії Києва відірвався у барі "БарменДиктат". Разом із гуртом він виконав популярну пісню Ніла Янга "Rockin’ In The Free World". Політик змінив діловий костюм на джинси та чорну сорочку, щоб відпочити у барі після трудового дня.

Слід зазначити, що канадський співак і музикант Ніл Янг подав до федерального суду Нью-Йорка позов до передвиборчого штабу Дональда Трампа через використання своїх пісень на мітингах у підтримку політика. Музикант тоді заявив, що не хоче, щоб його пісні використовували в "антиамериканській кампанії невігластва та ненависті".

Він стверджував, що забороняв передвиборчому штабу Трампа вмикати пісні на акціях. Проте його вимогу "навмисне" проігнорували.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як українці відреагували на виступ Блінкена в київському закладі.