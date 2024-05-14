Україні потрібна мобілізація: Блінкен назвав основні причини

Від мобілізації залежить те, з якою ефективністю Україна зможе захищати свої кордони

Україні необхідно провести мобілізацію. Цей крок не лише дозволить військовим із передової нарешті відпочити, а й позитивно позначиться на захисті кордонів.

Про це розповів голова Державного департаменту США Ентоні Блінкен у Києві. Заява прозвучала під час виступу перед студентами НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського".

"Захисники, які понад два роки утримують цей фронт, вимагають допомоги і їм потрібно відпочити. Мобілізація – це те, що допомагає вам зміцнювати оборону та створювати більшу кількість різних військових підрозділів та зміцнювати свої рубежі", — сказав він.

Він зазначив, що США своєю чергою роблять все, щоб Україна не лише перемагала нині, а й змогла відбивати атаки в майбутньому.

Як повідомлялося раніше, Блінкен вже заявляв, що нова американська допомога вже днями надійде до України. Також урядовець запевнив, що США підготують нашу країну до членства в НАТО.

Варто зазначити, що у квітні Блінкен говорив, що США має план, за допомогою якого Україна досягне успіху в майбутньому і зрештою стане "сильною країною у військовому, економічному, демократичному плані".