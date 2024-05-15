В выступлении Блинкена в киевском баре увидели знак Трампу: о чем речь

По словам военного Сержа Марко, бывает, что политик обмениваются знаками

Вчерашнее выступление государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкена в одном из баров Киева во время визита в столицу, среди прочего, может быть знаком кандидату в президенты Америки Дональду Трампу. Потому что политик спел песню Нила Янга Rockin’ in the Free World, за использование которой ранее певец подал в суд на экс-президента.

Такое мнение высказал известный блогер и военнослужащий ВСУ Серж Марко (Александр Карпюк). Подробности он написал на своей странице в Facebook.

"Здесь такое дело. В фейсбуке начался анализ от морального патруля на тему "мог ли Блинкен себе позволить отдохнуть в одном из Киевских заведений, где каждый день гуляют толпы посетителей". Так вот. Я считаю что имел право. Кстати, если я буду в Киеве и у меня будет такое пожелание – я тоже на это имею право. Хотя я не любитель заведений.

Но мне это не волнует, а те, будет ли нас поддерживать США. Потому что политика – сложная вещь. И те знаки по которым обмениваются политики- они могут что-то значить. А может, нет. Но какой знак Блинкен Дональду Трампу таки дал", — написал он.

Напомним, что во время визита в украинскую столицу Блинкен после обеда в культовой пиццерии Киева оторвался в баре БарменДиктат. Вместе с группой он исполнил популярную песню Нила Янга "Rockin’ In The Free World". Политик сменил деловой костюм на джинсы и черную рубашку, чтобы отдохнуть в баре после трудового дня.

Следует отметить, что канадский певец и музыкант Нил Янг подал в федеральный суд Нью-Йорка иск в предвыборный штаб Дональда Трампа из-за использования своих песен на митингах в поддержку политика. Музыкант тогда заявил, что не хочет, чтобы его песни использовали в "антиамериканской кампании невежества и ненависти".

Он утверждал, что запрещал предвыборному штабу Трампа включать песни на акциях. Однако его требование "умышленно" проигнорировали.

Ранее "Телеграф" сообщал, как украинцы отреагировали на выступление Блинкена в киевском заведении.