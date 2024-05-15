Укр

В выступлении Блинкена в киевском баре увидели знак Трампу: о чем речь

Автор
Инна Дёмина Инна Дёмина
Дата публикации
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Автор
Энтони Блинкен на сцене киевского бара Barman Dictat Новость обновлена 15 мая 2024, 12:08
Энтони Блинкен на сцене киевского бара Barman Dictat. Фото Скрин из видео

По словам военного Сержа Марко, бывает, что политик обмениваются знаками

Вчерашнее выступление государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкена в одном из баров Киева во время визита в столицу, среди прочего, может быть знаком кандидату в президенты Америки Дональду Трампу. Потому что политик спел песню Нила Янга Rockin’ in the Free World, за использование которой ранее певец подал в суд на экс-президента.

Такое мнение высказал известный блогер и военнослужащий ВСУ Серж Марко (Александр Карпюк). Подробности он написал на своей странице в Facebook.

"Здесь такое дело. В фейсбуке начался анализ от морального патруля на тему "мог ли Блинкен себе позволить отдохнуть в одном из Киевских заведений, где каждый день гуляют толпы посетителей". Так вот. Я считаю что имел право. Кстати, если я буду в Киеве и у меня будет такое пожелание – я тоже на это имею право. Хотя я не любитель заведений.

Но мне это не волнует, а те, будет ли нас поддерживать США. Потому что политика – сложная вещь. И те знаки по которым обмениваются политики- они могут что-то значить. А может, нет. Но какой знак Блинкен Дональду Трампу таки дал", — написал он.

Напомним, что во время визита в украинскую столицу Блинкен после обеда в культовой пиццерии Киева оторвался в баре БарменДиктат. Вместе с группой он исполнил популярную песню Нила Янга "Rockin’ In The Free World". Политик сменил деловой костюм на джинсы и черную рубашку, чтобы отдохнуть в баре после трудового дня.

Следует отметить, что канадский певец и музыкант Нил Янг подал в федеральный суд Нью-Йорка иск в предвыборный штаб Дональда Трампа из-за использования своих песен на митингах в поддержку политика. Музыкант тогда заявил, что не хочет, чтобы его песни использовали в "антиамериканской кампании невежества и ненависти".

Он утверждал, что запрещал предвыборному штабу Трампа включать песни на акциях. Однако его требование "умышленно" проигнорировали.

Ранее "Телеграф" сообщал, как украинцы отреагировали на выступление Блинкена в киевском заведении.