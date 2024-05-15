У дружини одеського судді знайшли апартаменти за 12 млн грн на пляжі Маямі: в мережі показали фото

Задекларовані статки родини Чванкіна не дозволяють придбання такої нерухомості

Голова Київського районного суду Одеси Сергій Чванкін задекларував компанію дружини в США, що володіє апартаментами в Маямі. Вартість такої нерухомості сягає $310 тисяч ( близько 12 млн грн – ред.,).

Про це довідалися журналісти "Слідство.Інфо". Детальна інформація з'явилася у матеріалах розслідування.

"Заробітки самого судді та його дружини, викладачки Одеської юридичної академії та адвокатки Неллі Голубєвої, не дозволяють таких видатків. У декларації не вказано ані витрат на купівлю цієї нерухомості, ані факту появи кредитних зобовʼязань, якщо Голубєва придбала її в іпотеку", — йдеться у статті.

Згідно реєстру компаній Флориди, 13 лютого 2023 року дружина голови Київського районного суду Одеси Сергія Чванкіна відкрила в США фірму OCEAN PROJECT 828 LLC.

В офіційних записах округу Бровард штату Флорида (Broward County) йдеться, що квартиру площею 105 кв. м (1130 кв. футів) за адресою 1000 Parkview Drive, 828 Hallandale Beach, компанія Голубєвої придбала 10 березня 2023 року. Саме вона зазначена як місце реєстрації компанії.

З профільних сайтів із продажу нерухомості в Маямі стало відомо, що апартаменти розміщуються в 10-поверховому багатоквартирному будинку за кількасот метрів від узбережжя Атлантичного океану.

Будинок знаходиться "поруч із пляжами, іподромами, казино, набережною "Голлівуд", пристанями, торговим центром "Aventura", ресторанами, магазинами". На додачу до квартири йде паркомісце. Також в описі вказано, що квартира готова до здачі в оренду.

У декларації Чванкіна також є згадка про декілька рахунків, які дружина відкрила у американських банках. Станом на момент подачі декларації (кінець 2023), на них було розміщено близько $52 тисяч.

Задекларовані статки родини Чванкіна не дозволяють придбання такої нерухомості, зазначено в матеріалі видання.

Квартиру було придбано у березні 2023 року. У декларації за 2022 рік голова Київського райсуду Одеси вказав 9,7 млн грн доходів. З них 1,7 млн грн — це його зарплата, 0,5 млн грн — зарплата дружини Неллі Голубєвої в Одеській юракадемії. Ще 2,9 млн грн дружина судді заробила, займаючись підприємницькою діяльністю.

Її основний КВЕД ФОПа — діяльність у сфері права, вона також має адвокатське свідоцтво. Також родина заробила на процентах від депозитів, інвестиціях в облігації державної внутрішньої позики та відчуженні майна ще 4,6 млн грн.

При цьому суддя Чванкін задекларував 3 млн грн витрат на купівлю ОВДП і оновлення власного автопарку. Витрати його дружини невідомі.

Станом на кінець 2022 року родина накопичила готівкою, а також на депозитах в гривні, доларах і євро близько 16,4 млн грн. Частину коштів сімʼя також тримає в Австрії, де в 2022 році дружина з дочкою, ймовірно, отримали притулок.

Раніше "Телеграф" повідомив, що колишній начальник ТЦК та СП Самбора (Львівська область) Сергій Бабич задекларував квартири у Львові, нові автомобілі та великі суми грошей. Це майно він та його сім’я отримали в останні роки.