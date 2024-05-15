У жены одесского судьи нашли апартаменты за 12 млн грн на пляже Майами: в сети показали фото

Задекларированное состояние семьи Чваркина не позволяет приобретение такой недвижимости

Глава Киевского районного суда Одессы Сергей Чванкин задекларировал компанию жены в США, владеющей апартаментами в Майами. Стоимость такой недвижимости достигает $310 тысяч (около 12 млн грн – ред.).

Об этом узнали журналисты "Следство.Инфо". Подробная информация появилась в материалах расследования.

"Заработки самого судьи и его жены, преподавательницы Одесской юридической академии и адвоката Нелли Голубевой, не позволяют таких расходов. В декларации не указаны ни расходы на покупку этой недвижимости, ни факт появления кредитных обязательств, если Голубева приобрела ее в ипотеку", — говорится в статьи.

Согласно реестру компаний Флориды, 13 февраля 2023 года супруга главы Киевского районного суда Одессы Сергея Чванкина открыла в США фирму OCEAN PROJECT 828 LLC.

В официальных записях округа Бровард штата Флорида (Broward County) говорится, что квартира площадью 105 кв. м (1130 кв. футов) по адресу 1000 Parkview Drive, 828 Hallandale Beach, компания Голубевой приобрела 10 марта 2023 года. Именно она указана как место регистрации компании.

С профильных сайтов по продаже недвижимости в Майами стало известно, что апартаменты размещаются в 10-этажном многоквартирном доме в нескольких сотнях метров от побережья Атлантического океана.

Дом находится "рядом с пляжами, ипподромами, казино, набережной "Голливуд", пристанями, торговым центром "Aventura", ресторанами, магазинами". Вдобавок к квартире идет паркоместо. Также в описании указано, что квартира готова к сдаче в аренду.

В декларации Чванкина также упоминается несколько счетов, которые жена открыла в американских банках. По состоянию на момент подачи декларации (конец 2023 г.), на них было размещено около $52 тысяч.

Задекларированное состояние семьи Чваркина не позволяет приобретение такой недвижимости, отмечено в материале издания.

Квартира была приобретена в марте 2023 года. В декларации за 2022 год глава Киевского райсуда Одессы указал 9,7 млн грн доходов. Из них 1,7 млн грн – это его зарплата, 0,5 млн грн – зарплата жены Нелли Голубевой в Одесской юракадемии. Еще 2,9 млн грн супруга судьи заработала, занимаясь предпринимательской деятельностью.

Ее основной КВЭД ФЛП — деятельность в сфере права, она также имеет адвокатское свидетельство. Также семья заработала на процентах от депозитов, инвестициях в облигации государственного внутреннего займа и отчуждении имущества еще 4,6 млн грн.

При этом судья Чванкин задекларировал 3 млн грн расходов на покупку ОВГЗ и обновление собственного автопарка. Расходы его жены неизвестны.

По состоянию на конец 2022 года семья накопила наличные деньги, а также на депозитах в гривне, долларах и евро около 16,4 млн грн. Часть средств семья также содержит в Австрии, где в 2022 году жена с дочерью, вероятно, получили убежище.

Ранее "Телеграф" сообщил, что бывший начальник ТЦК и СП Самбора (Львовская область) Сергей Бабич задекларировал квартиры во Львове, новые автомобили и большие суммы денег. Это имущество он и его семья получили в последние годы.