Як обновити облікові дані українцям за кордоном: у ТЦК назвали три способи

Поки працює лише один із них

Після набуття чинності новим законом про мобілізацію (18 травня) військовозобов’язані мають оновити свої дані у ТЦК. У тому числі й ті, хто перебуває за кордоном. Однак через те, що консульські установи наразі закриті зараз зробити це можна тільки на території України.

Про це "Телеграфу" розповів речник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін в інтерв’ю "Не забудьте ці документи: що треба взяти в ТЦК для отримання броні та відстрочки".

Військовий пояснив, що За роз’ясненням Міноборони, для тих, хто перебуває за межами держави, буде можливість оновити військово-облікові дані в консульських установах, а також через електронний кабінет, який планують запустити в червні.

"Але станом на тепер цього нема, тож оновити свої військово-облікові дані можна лише в ТЦК, тобто в Україні", — сказав він і додав, що "важливо розуміти, що чоловік, який проживає за кордоном, залишається громадянином України, і він має певні зобов’язання перед своєю державою, зокрема, захищати її від російських окупантів.".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які обов’язки з’являться у військовозобов’язаних наприкінці травня. Новий закон про мобілізацію зокрема говорить про те, що українці мають надавати ЗСУ своє майно, а також носити із собою завжди військово-облікові документи. Детальніше про це ви можете прочитати, перейшовши за посиланням.