Є декілька способів: як українцям оновити свої дані у ТЦК

Є декілька способів

Після того, як Володимир Зеленський підписав новий закон про мобілізацію, українців стало цікавити питання оновлення даних у ТЦК. Адже якщо не зробити цього через 60 днів після набрання чинності (18 травня) цього документа, то покарання може бути ще серйознішим, ніж зараз.

"Телеграф" розповідає про те, як українцям оновити дані у ТЦК. Як пояснив нашим журналістам спікер Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін (інтерв’ю з ним, до речі, ви можете прочитати, перейшовши за посиланням), оновити свою інформацію можна онлайн та офлайн. Щоб зробити це "наживо" потрібно прийти в ТЦК, а для передачі даних дистанційно необхідно використовувати електронний кабінет призовника. Однак важливо пам’ятати, що цей інтернет-ресурс запрацює лише з червня 2024 року. Тому якщо ви хочете зробити це прямо зараз, то вам буде доступний тільки формат офлайн. Громадянам, які проживають за кордоном, на жаль, поки що також можна це зробити лише подолавши шлях до України, оскільки консульські установи також наразі закриті.

Які документи потрібно мати при собі

паспорт;

ідентифікаційний код;

військовий квиток (або тимчасове посвідчення);

довідку про освіту;

посвідчення водія (тільки у разі служби водієм);

медичні документи;

а для оновлення даних потрібно брати всі документи, що підтверджують зміни цих даних.

Важливо: якщо громадянин має право на відстрочку під час мобілізації, він має принести документи, що підтверджують це право.

Про які персональні дані йдеться

Загалом їх визначено понад три десятки. Серед них: прізвище, ім’я, місце реєстрації та фактичного перебування, відомості про сімейний стан, номери телефонів та адреси електронної пошти, реквізити паспорта громадянина України та закордонного паспорта, відомості про зміну громадянства, про зміну (встановлення) групи інвалідності тощо.

Деякі з них, як телефонний номер, не вимагають документального підтвердження. Однак для внесення до Єдиного реєстру військовозобов’язаних більшість змін мають бути підтверджені відповідними документами.

Нагадаємо, згідно із законом, військовозобов’язаний має повідомити ТЦК та СП про зміни персональних даних у семиденний термін після таких змін.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які обов’язки з’являться у військовозобов’язаних наприкінці травня. Новий закон про мобілізацію зокрема говорить про те, що українці мають надавати ЗСУ своє майно, а також носити із собою завжди військово-облікові документи. Детальніше про це ви можете прочитати, перейшовши за посиланням.