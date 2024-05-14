Поки що у тестовому режимі: у Раді розповіли, коли електронний кабінет запрацює повноцінно

Оновити дані можуть навіть громадяни за кордоном

Військовозобовʼязані отримують доступ до реєстру "Оберіг" через електронний кабінет вже з 18 травня, коли в Україні набере чинності новий закон про мобілізацію. До другої половини червня сервіс працюватиме в тестовому режимі.

Про це повідомив член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в інтерв'ю NV. Зазначається, що протягом 30 днів кабінет працюватиме у режимі тестування, а вже потім запрацює повноцінно.

За словами Веніславського, запуск е-кабінету збігатиметься з набранням чинності нового закону, тож громадяни зможуть оновити свої дані, що буде вважатися виконанням вимог законодавства.

Зазначається, що також електронний кабінет також стане доступним для українців за кордоном. Оновивши свої дані, громадяни зможуть знову отримувати консульські послуги, адже українські представництва тимчасово не приймають документи від чоловіків призовного віку. Проте ті українці, які постійно проживають або тимчасово перебувають за кордоном, зможуть оновити лише обмежену кількість персональних даних: місце фактичного проживання, засіб комунікації та відношення до військової служби. Після цього вони отримають згенерований QR-код, який буде доказом виконання вимог закону та дозволить отримувати консульські послуги за кордоном.

Зауважимо, що реєстр "Оберіг" автоматично наповнюється інформацією з різних державних реєстрів, а також даними, зібраними працівниками територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. У реєстрі зберігається повне ім'я, місце проживання, дата народження, сімейний стан, відомості про членів сім'ї, місце роботи, судимість, відомості про освіту, реєстраційний номер облікової картки платника податків, присвоєна військово-облікова спеціальність, звання тощо.

Раніше "Телеграф" писав, що, якщо з сервісом для оновлення даних онлайн виникнуть проблеми, то доведеться це робити офлайн.