Йти у ТЦК? Нардеп сказав, що робити, якщо виникнуть проблеми з електронним кабінетом

Буде три способи оновити дані

З 18 травня в Україні запрацює електронний кабінет, у якому буде інформація про військовозобов’язаних громадян. Саме у ньому можна буде оновити свої дані, але якщо з сервісом виникнуть проблеми, то доведеться це робити офлайн.

Про це народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко розповів ексклюзивно для "Телеграфа" в інтерв'ю "Кого примусом доставлять в ТЦК і що треба зробити кожному: все про мобілізацію після 18 травня".

"Є громадяни України, які не знаходяться в базі "Оберіг", але вони знаходяться в різних базах. Зараз ці реєстри об'єднуються між собою аби актуалізувати місце проживання, місце роботи, освіту, актуалізувати родичів, телефон. Якщо всього цього немає — треба зробити, щоб ТЦК це бачили.

Далі військкомати будуть для себе вирішувати яким чином виконувати мобілізаційний план з урахуванням потреби. Але для цього є вже інші закони. Зокрема, щодо відповідальності", — відповів Федієнко на запитання, як буде відбуватись актуалізація даних військовозобов’язаних.

Якщо у громадян виникнуть проблеми з електронним кабінетом і вони не зможуть оновити свої дані онлайн, то їм доведеться йти у Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) чи Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та САП). Нардеп закликає не боятись цього. Незалежно від того, яким саме шляхом громадянин оновить свої дані, він все одно отримає повістку на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).

"Звертатись до ЦНАПу або йти в ТЦК. Я розумію, що в нас люди психологічно не хочуть йти в ТЦК. Але коли громадянин оновить свої дані в електронному кабінеті — верифікує телефон, адресу проживання — він все одно отримає туди повістку на проходження ВЛК", — відповів нардеп на запитання, що робити при виникненні проблем з електронним кабінетом.

Нагадаємо, новий закон про мобілізацію набуває чинності з 18 травня 2024 року. З цієї дати зміниться підхід до війни, запевнили в Міністерстві оборони.

Новий закон внесе корективи у роботу правоохоронних органів. У поліцейських зміняться повноваження. Вони зможуть перевіряти військові квитки у чоловіків.

Раніше "Телеграф" писав, чи звільняє судимість за ігнорування повістки від повторного отримання і мобілізації. На це питання відповів військовий адвокат.