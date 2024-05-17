Кабмін дозволив бронювати ІТ-шників, але не всіх: з’явився документ

Працівники енергетичного сектора бронюватимуться без обмежень

Уряд України дозволив бронювати працівників ІТ-підприємств. Але лише тих, що визначені як критично важливі.

Про це свідчать зміни від 14 травня 2024 року до Порядку бронювання військовозобов’язаних за списком військовозобов’язаних під час дії військового стану, затвердженого постановою КМУ від 27 січня 2023 р. № 76. Відповідні зміни Уряд вніс постановою №555, яка була опублікована 17 травня.

Згідно з документом, працівники підприємств, які надають електронні комунікаційні послуги або послуги доступу до електронних комунікаційних мереж та їх інфраструктуру, визначені Мінцифри критично важливими у сфері цифровізації, підлягають бронюванню незалежно від військового звання, віку та військово-облікової спеціальності.

Змінено також норму абзаців 7 та 9 п. 7, які раніше стосувалися лише бронювання у паливно-енергетичному комплексі. Відповідно до неї, тепер працівники енергетичного сектору також бронюватимуться без обмежень.

Слід зазначити, що в Україні 16 травня спалахнув скандал після того, як нардеп від фракції "Слуга народу" Олександр Федієнко оприлюднив указ уряду про броню на 6 місяців військовозобов’язаних працівників Glovo, Visa, ТОВ "Корт" та ще кількох компаній. У документі зазначено, що списки були погоджені із Генштабом ЗСУ. Нардеп обурився тим, що ці компанії отримали броню, тоді як працівників інших важливих підприємств мобілізують. Річ у тому, що вони не проходять за критеріями. Того ж дня міністр економіки Юлія Свириденко скасувала вищезгаданий наказ. Вона заявила, що розуміє необхідність компаній зберегти своїх фахівців, але влада країни не може допустити розколу в суспільстві.

Раніше "Телеграф" писав, що у Раді розповіли, чи обговорюватиметься питання "економічного бронювання".