Кабмин разрешил бронировать IT-шников, но не всех: появился документ

Работники энергетического сектора будут бронироваться без ограничений

Правительство Украины разрешило бронировать работников IT-предприятий. Но только тех, что определенны как критически важные.

Об этом свидетельствуют изменениях от 14 мая 2024 года в Порядок бронирования военнообязанных по списку военнообязанных во время действия военного положения, утвержденного постановлением КМУ от 27 января 2023 г. № 76. Соответствующие изменения Правительство внесло постановлением №555, которое опубликовало 17 мая.

Согласно документу, работники предприятий, предоставляющих электронные коммуникационные услуги или услуги доступа к электронным коммуникационным сетям и их инфраструктуре, определенные Минцифры критически важными в сфере цифровизации, подлежат бронированию независимо от воинского звания, возраста и военно-учетной специальности.

Изменена также норма абзацев 7 и 9 п. 7, которые ранее касались только бронирования в топливно-энергетическом комплексе. Согласно ей, теперь работники энергетического сектора также будут бронироваться без ограничений.

Следует отметить, что в Украине 16 мая разгорелся скандал после того, как нардеп от фракции "Слуга народа" Александр Федиенко обнародовал указ правительства о броне на 6 месяцев военнообязанных работников Glovo, Visa, ООО "Корт" и еще нескольких компаний. В документе указано, что списки были согласованы с Генштабом ВСУ. Нардеп возмутился тем, что эти компании получили бронь, в то время как работников других важных предприятий мобилизуют. Дело в том, что они не проходят по критериям. В тот же день министр экономики Юлия Свириденко отменила вышеуказанный приказ. Она заявила, что понимает необходимость компаний сохранить своих специалистов, но власти страны не могут допустить раскола в обществе.

Ранее "Телеграф" писал, что в Раде рассказали, будет ли обсуждаться вопрос "экономического бронирования".