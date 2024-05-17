В Черкасской области глава ТЦК вручил повестки депутатам прямо в горсовете (видео)

Представители ТЦ вручали не боевые повестки

В Черкасской области нового главу ТЦК подполковника Романа Богдана пригласили на сессию городского совета для знакомства с депутатским корпусом. Пришел он на встречу с подчиненными и вручил депутатам повестки.

Об этом сообщает местное издание 18000 со ссылкой на комментарий мэра Игоря Ренькаса. Представители ТЦК выразиил надежду, что депутаты примут правильное решение.

Инцидент произошел в Каневе 16 мая. Черкасский областной ТЦК перед этим запросил списки депутатов и сотрудников исполнительных органов у мэрии. Начальник местного ТЦК, которого назначили в марте, хотел, чтобы мэрия раздала своим сотрудникам повестки, но городской голова отказался.

"Я сказал, что у нас нет таких полномочий. Секретарь городского совета в телефонном режиме сообщила, чтобы появились (депутаты – ред.) и приняли повестки. Пришел один человек", — рассказал Игорь Ренькас.

После этого Романа Богдана пригласили на заседание сессии, чтобы представить депутатам. Он пришел, но не с пустыми руками.

"Он пришел на сессию. Она у нас была неспокойная. Я его представил. Его работники раздали повестки", – добавил городской голова.

Сотрудники ТЦК начали вручение повесток со слов "Поздравляем с праздником вышиванки". Они вышли к микрофону на сцену и пофамильно оглашали депутатов, которым будут вручать повестки. Эти повестки для уточнения военно-учетных данных и прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК).

Всего в горсовете Канева 26 депутатов, а повестки вручили шестерым из них. На сегодняшний день ни один из сотрудников мэрии не проходил службу в ВСУ.

"Надеемся, депутаты примут правильное решение", — сказали напоследок представители ТЦК.

Также "Телеграф" о том, что Польша вернула двух уклонистов Украине. Обоим уже вручили повестки.