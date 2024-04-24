Маскувалися під клуб спортивного покеру: у Києві прикрили нелегальне казино (фото, відео)

Вхід до закладу здійснювався за попереднім бронюванням місць

У Дарницькому районі Києва працював нелегальний гральний заклад, де проводили підпільні ігри в покер. Детективам БЕБ вдалося присікти незаконну діяльність казино.

У ході санкціонованих обшуків було вилучено 9 столів покеру та понад 200 тисяч гривень готівкою. Докладніше про роботу підпільного грального закладу розповіли у прес-службі ВЕБ.

Так, у Києві діяло незаконне казино, яке успішно "маскувалося" під клуб спортивного покеру. Як вдалося встановити детективам БЕБ, нелегальний гральний заклад надавав учасникам можливість грати в покер на гроші.

У ході проведення санкціонованого обшуку у приміщенні казино було виявлено та вилучено 9 покерних столів, близько 3000 гральних фішок, понад 200 тисяч гривень готівкою, комп’ютери та оргтехніку.

У казино вилучили понад 3000 фішок

У закладі нелегально грали у покер

Нелегальний гральний заклад прикрили

Наразі досудове розслідування з даного кримінального провадження триває. Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Київської міської прокуратури.

Варто зазначити, що протягом квітня детективи БЕБ у столиці провели понад 20 обшуків у незаконних гральних закладах. Про підозру повідомили 12 фігурантів аналогічних кримінальних проваджень.

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