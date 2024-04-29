Рай для лудоманів: у Києві викрили підпільне казино в елітному ЖК

Майна вилучили на 10 мільйонів гривень

У Києві викрили незаконне казино в Печерському районі. Вхід до ігрової зали здійснювався через наземний паркінг.

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки України. Загалом було вилучено 54 ігрових автоматів.

Казино розташовувалося у приміщенні елітного житлового комплексу Києва. Впускали клієнтів тільки за спеціальними перепустками зі штрих-кодами.

Співробітники Бюро викрили підпільне казино

"В той час, коли детективи БЕБ заходили до приміщення для здійснення слідчих дій, організатори незаконної діяльності та відвідувачі втекли через приватну клініку, яка знаходиться поруч із нелегальним закладом", — йдеться у повідомлені.

Гральні автомати

Під час санкціонованого обшуку крім автоматів детективи БЕБ вилучили інше ігрове обладнання та стільці, а також документи. Орієнтовна сума вилученого майна складає понад 10 мільйонів гривень.

Казино в елітному ЖК Києва

У БЕБ зазначають, що наразі триває досудове розслідування.

Нагадуємо, у Києві детективи БЕБ викрили нелегальний гральний заклад, де проводили підпільні ігри в покер. У ході санкціонованих обшуків було вилучено 9 столів для гри в покер та понад 200 тисяч гривень готівкою.

Казино успішно маскувалося під клуб спортивного покеру. Вхід до закладу здійснювався за попереднім "записом" — гравці заздалегідь мали забронювати місця.

Раніше "Телеграф" писав, у Києві чоловік отримав штраф за хибний виклик. Йому приснився страшний сон і він викликав поліцію.