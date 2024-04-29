Рай для лудоманів: у Києві викрили підпільне казино в елітному ЖК
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Майна вилучили на 10 мільйонів гривень
У Києві викрили незаконне казино в Печерському районі. Вхід до ігрової зали здійснювався через наземний паркінг.
Про це повідомляє Бюро економічної безпеки України. Загалом було вилучено 54 ігрових автоматів.
Казино розташовувалося у приміщенні елітного житлового комплексу Києва. Впускали клієнтів тільки за спеціальними перепустками зі штрих-кодами.
"В той час, коли детективи БЕБ заходили до приміщення для здійснення слідчих дій, організатори незаконної діяльності та відвідувачі втекли через приватну клініку, яка знаходиться поруч із нелегальним закладом", — йдеться у повідомлені.
Під час санкціонованого обшуку крім автоматів детективи БЕБ вилучили інше ігрове обладнання та стільці, а також документи. Орієнтовна сума вилученого майна складає понад 10 мільйонів гривень.
У БЕБ зазначають, що наразі триває досудове розслідування.
Нагадуємо, у Києві детективи БЕБ викрили нелегальний гральний заклад, де проводили підпільні ігри в покер. У ході санкціонованих обшуків було вилучено 9 столів для гри в покер та понад 200 тисяч гривень готівкою.
Казино успішно маскувалося під клуб спортивного покеру. Вхід до закладу здійснювався за попереднім "записом" — гравці заздалегідь мали забронювати місця.
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