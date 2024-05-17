В Украине арестовали счета компаний Vbet и Pin-Up: причем тут Гранц и Россия

Владельцы онлайн-казино планировали вывести деньги из Украины, но не успели

Печерский районный суд Киева арестовал счета известных онлайн-казино Pin-Up и Vbet по ходатайству Государственного бюро расследований. Обе компании попали в череду скандалов, в Vbet связывают со скандальным предпринимателем из Беларуси Артуром Гранцем и российским рынком.

Постановление об аресте счетов опубликовано в Едином государственном реестре судебных решений. Счета были заблокированы в начале апреля Государственной службой финансового мониторинга на 30 дней, а суд успел удовлетворить ходатайство до истечения указанного срока.

Как сообщает журналист Евгений Плинский, VBet и Pin-Up хотели выиграть время, чтобы "порешать" проблему с блокировкой счетов и вывести деньги из Украины. На счетах онлайн-казино в общей сложности находится 2,86 млрд гривен: 570 млн грн – VBet и 2,290 млрд гривен – Pin-UP.

В реестре сказано, что "досудебное расследование осуществляется по факту функционирования противоправного механизма, связанного с осуществлением деятельности на территории Украины субъектов хозяйствования, получивших лицензию на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет". Следствие считает, что онлайн-казино компаний VBet и Pin-UP "связаны с российским капиталом и гражданами Российской Федерации". Также производился обход санкций и ограничений к резидентам РФ и Беларуси.

"Онлайн-казино, используя процессинговые возможности банковских учреждений Украины, при содействии работников правоохранительных и других контролирующих органов, связаны с представителями государства-агрессора и российским капиталом, а также рядом санкционных субъектов, в частности:

ООО "УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖИ", представленное брендом онлайн-казино "Pin-Up";

ООО "ВБЕТ УКРАИНА", представленное брендом онлайн-казино "VBET".

В частности, компанию VBet связывают со скандальным бизнесменом белорусского происхождения Артуром Гранцом. Компания "ВБЕТ Украина" появилась в конце 2020-го, а ее владельцы — братья Ваге и Виген Бадаляны. В родной Армении они выстроили целую бизнес-империю с ломбардами, ресторанами и онлайн-казино. Братья владели казино в Украине через "Эсси Айпи Лимитед", зарегистрированном на Нормандских островах. После VBet переоформили на "Софт Констракт Лимитед". Через два года, в конце 2022-го, компанию перерегистрировали на "УЦР Холдинг ЛТД", а конечным владельцем стал другой гражданин Армении – Рудольф Погосян.

Ваге Бадалян и Виген Бадалян

Это произошло после того, как братьев обвинили в связях с Россией. Братья Бадаляны, которым принадлежит компания Radon VB, и разработчики Soft Construct Limited, BetConstruct, находились "в партнерских отношениях с российской букмекерской конторой Фонбет". О том, что указанные компании принадлежат им, братья заявляли публично. Но о связях с "Фонбет" публично не рассказывают.

Издание "Факты" утверждает, что на самом деле "Betconstruct – группу компаний, владеющую брендом VBet братьев Бадалянов – купил Артур Гранц". Здесь важно добавить, что никаких юридических подтверждений такому соглашению не существует. В компании "ВБЕТ Украина" в ответ на официальный запрос о том, какие отношения связывают компанию с Гранцем ответили, что он не имеет никакого отношения и не влияет на деятельность ООО "ВБЕТ Украина".

Гранц неоднократно был героем многих скандалов, а широкой он известен из-за продажи подакцизных товаров через Duty Free в Украине. Речь шла и о возможном уклонении от налогов с помощью продажи сигарет якобы через Duty Free, а на самом деле через нелегальные киоски в Украине, и о возможной контрабанде алкоголя, а также о занижении стоимости арендованных помещений. Эти обвинения были связаны с деятельностью компании "Дьюти фри трейдинг", которая принадлежит Гранцу. Однако все эти расследования ничем не закончились.

Артур Гранц

Также "Телеграф" рассказывал о том, что в элитном ЖК Киева накрыли подпольное казино.