У Чернігові скасували дві вистави у місцевому театрі: акторів мобілізували до ЗСУ

У театрі не уточнили, кого саме з акторів мобілізували до ЗСУ

У Чернігові скасували дві вистави з репертуару Молодіжного театру, оскільки акторів мобілізували. Квитки, які глядачі вже купили, продовжують діяти на інші вистави.

Про це повідомили у соціальній мережі на сторінці Молодіжного театру Чернігова. Вистави мали показувати 17 та 18 травня.

Скасовано показ вистав "Зачарована Десна" та "Бравий вояка Швейк". У глядачів попросили вибачення за незручності та запросили відвідати інші вистави чинного репертуару.

Хто саме з акторів був мобілізований, у театрі не вказали. Але з відкритих джерел стали відомі імена акторів, які грали в одній із вистав.

"Бравий вояка Швейк":

Любов Веселова.

Олексій Биш.

Євген Сидоренко.

Руслана Остапко.

Тетяна Салдецька.

Руслан Бугай.

Режисер-постановник вистави "Зачарована Десна" та актор однієї з ролей — заслужений артист України Олексій Биш. Імена інших акторів з’ясувати не вдалося.

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