Виконавців затримано на місці злочину: РФ готувала теракти в Києві на 9 травня, їм запобігла СБУ

Подробиці оприлюднять пізніше

Головне розвідувальне управління Росії планувало теракти у Києві на 9 травня (цього дня у РФ святкують день перемоги у Другій світовій війні). Теракти запобігла Службі безпеки України.

Про це "Телеграфу" повідомив представник Служби безпеки Артем Дехтяренко. За його словами, тих, хто мали здійснити теракт, затримали.

"СБУ спрацювала на випередження, виконавців теракту затримано на місці злочину. Також зібрано доказову базу, яка беззастережно підтверджує російський слід", — розповів він.

Наразі деталі не розголошуються Але в СБУ пообіцяли згодом розповісти подробиці спецоперації.

Нагадаємо, що днями СБУ викрила мережу агентів 5 служби ФСБ РФ, які готували вбивство Президента України Володимира Зеленського. Крім того, ворог планував ліквідувати голову СБУ Василя Малюка, голову ГУР Кирила Буданова та інших чиновників. Було затримано двох полковників УДО.

Як повідомляв "Телеграф", російська військова розвідка суттєво наростила свою активність у країнах Європи. Саме ГРУ, ймовірно, стоїть за серією дедалі все більш явних, частих і скоординованих інцидентів по всій Європі.