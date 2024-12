Обрано 11 найкращих фото полярного сяйва за 2024 рік - від них просто не відірвати очей

Цього року сонце досягло піка активності

На щорічному конкурсі "Фотограф полярного сяйва року" (Northern Lights Photographer of the Year), який проводить організація Capture the Atlas, визначили найкращі знімки. До списку увійшло 11 фото.

Як пише видання Popular Science, у 2024 році Сонце досягло піка своєї 11-річної активності. Через геомагнітні бурі небо в багатьох куточках Землі вражало потужними полярними сяйвами.

"Carpe Diem". Національний парк Кратер-Лейк, США

Фотограф Адріан Кормі поїхав до національного парку Крейтер-Лейк в Орегоні, який був покритий снігом. Він встановив свою камеру на південний край озера та зробив яскравий знімок небесного світлового шоу.

"Полярне сяйво в Інфієрно". Астурія, Іспанія

Еден Сачес з Іспанії сфотографував полярне сяйво в Астурії. Це йому вдалося зробити лише під час другої ночі, коли відбулася сонячна буря.

"У променях сонячного вітру". Півострів Рибачий, Росія

Півострів Рибачий, де зробив це фото Сергій Корольов, розташований на північній околиці Кольського півострова. Це унікальна природна територія, де розташовано багато захоплюючих місць із численними кам’яними пляжами та скелями незвичайної форми та структури.

"Африканська савана під вогнями південної Аврори". Шпіцкоппе, Намібія

Фотограф Єгор Горячев сфотографував Чумацький Шлях, який з'являється в середині полярного сяйва, яке нагадує вогонь у скелястій місцевості. Світіння зберігалося всю ніч, коли Чумацький Шлях рухався на захід, утворюючи ранкову арку. Південне небо світилося червоним і помаранчевим, а Чумацький Шлях піднімався крізь яскраві відтінки.

"Небесний вогонь". Аоракі. Національний парк Кука, Нова Зеландія

Том Рей сфотографував, як Чумацький Шлях вигинається над вражаючим ландшафтом Національного парку Аоракі Маунт Кука під час рідкісної геомагнітної бурі у травні 2024 року. На зображенні зображено рідкісну дугу SAR (Stable Auroral Red), атмосферне явище, яке доповнює видовище, а також світіння мільярдів зірок у Чумацькому Шляху.

"Космічний вибух". Істрія, Хорватія

Урош Фінк сфотографував панораму, у центрі якої знаходиться маяк Кап-Марлера, побудований у 1880 році на південно-східному краю півострова Істрія. За горами сходить рожеве полярне сяйво.

"Aurora Australis". Патагонські фіорди, Чилі

Марк Адамус зняв полярне сяйво в Патагонії в ніч проти 10 травня 2024 року під час магнітної бурі.

"Магія Півночі". Ісландія

Джош Бімз багато років мріяв зробити цей знімок, і цього року все вийшло ідеально. Йому вдалося сфотографувати вертикальну панораму саме тоді, коли вулканічний дим і попіл змістилися вбік.

"Вогні диявола". Вайомінг, США

Цей знімок зробив Форест Баркдолл-Вейлу біля Вежі Диявола у штаті Вайомінг.

"Озеро Тулондо. Полярне сяйво". Озеро Тулондо, Австралія

На знімку Бейлі Фарлі можна побачити панораму яскраво-червоного світла полярного сяйва над озером із мертвими деревами. Фотографію зробили рано вранці на озері Тулондо (Австралія).

"Небо і лід". Національний парк Аспірінг, Нова Зеландія

Фотограф Генрі Фрейкс скористався можливістю забратися на льодові скелі під світлом полярного сяйва. За його словами, у цей час небо наче зрушилося й зникло в блискучих червоних променях, що простяглися з півдня на північ.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що полярники на станції "Академік Вернадський" знову побачили південне полярне сяйво. Це вже другий випадок за рік, коли нашим дослідникам вдалося спостерігати це рідкісне явище.