Маріуполь в окупації ніби відкотився на 40-50 років (передноворічні фото)

Церемонія відкриття насмішила мережу

В окупованому росіянами Маріуполі відкрили головну ялинку міста. У мережі церемонію відкриття назвали "відкатом на 40-50 років у минуле".

Кадрами поділилися місцеві телеграм-канали. На них помітно, що окупаційна адміністрація поставилася до проведення свята відверто байдуже.

"Об’єктивно те, що було у 2021-2022 році в Маріуполі та зараз — це небо і земля. Навіть щодо організації свят", — повідомив "Маріуполь зараз".

Інші користувачі мережі зазначили, що виступ жінок похилого віку на сцені явно розрахований на старше покоління, а інші запропонували також пустити на сцену піонерів з барабанами.

Також багато питань викликали костюми казкових персонажів, що були помічені на заходах.

Очевидно, вони були настільки "хороші", що своє "захоплення" висловили навіть у російських каналах.

В українському сегменті критика була жорсткішою.

Як повідомлялося раніше, окупаційна "влада" масово завозить росіян до Маріуполя, роздаючи їм квартири. Місцевим жителям доводиться терпіти постійні відключення світла і тепла.