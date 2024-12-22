Маріуполь в окупації ніби відкотився на 40-50 років (передноворічні фото)
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Церемонія відкриття насмішила мережу
В окупованому росіянами Маріуполі відкрили головну ялинку міста. У мережі церемонію відкриття назвали "відкатом на 40-50 років у минуле".
Кадрами поділилися місцеві телеграм-канали. На них помітно, що окупаційна адміністрація поставилася до проведення свята відверто байдуже.
"Об’єктивно те, що було у 2021-2022 році в Маріуполі та зараз — це небо і земля. Навіть щодо організації свят", — повідомив "Маріуполь зараз".
Інші користувачі мережі зазначили, що виступ жінок похилого віку на сцені явно розрахований на старше покоління, а інші запропонували також пустити на сцену піонерів з барабанами.
Також багато питань викликали костюми казкових персонажів, що були помічені на заходах.
Очевидно, вони були настільки "хороші", що своє "захоплення" висловили навіть у російських каналах.
В українському сегменті критика була жорсткішою.
Як повідомлялося раніше, окупаційна "влада" масово завозить росіян до Маріуполя, роздаючи їм квартири. Місцевим жителям доводиться терпіти постійні відключення світла і тепла.