Розробляли у школі? З додатком "Резерв+" виник несподіваний конфуз

У коді знайшли несподіваний момент

У суботу, 18 травня, в Україні запрацював додаток "Резерв+", в якому можна оновити дані для ТЦК. Але користувачі соцмереж помітили цікавий момент — застосунок ймовірніше був зроблений на основі шкільного додатка "Мрія".

Про це написав радник партії з питань кібербезпеки "Демократична Сокира", речник Українського кіберальянсу Андрій Баранович під псевдонімом Sean Brian Townsend на своїй сторінці у Facebook. звертаючи увагу на рядки коду "Резерва+", в яких прямо йдеться про те, що увійти до "Мріі" можна за допомогою відбитка пальця або сканування обличчя.

На фото, яке він опублікував видно, що в коді ніхто не перейменував поля на кшталт "домашнє завдання" або "повідомте дитині, що тепер можна".

Також у коді є рядки, в яких прописується подання домашніх завдань, пропущені заняття, оцінки від класного керівника або повідомлення батьків, що їхні діти перебувають в укритті.

Варто також зазначити, у ЗМІ звернули увагу на те, що сервер на якому робився застосунок належить чеській компанії з розробки програмного забезпечення з 10 офісами, три з яких — російська. Чиновники США нещодавно заявляли, що Росія націлена на сервери JetBrains для потенційних операцій.

"Резерв+" що відомо

Застосунок доступний для скачування з App Store (тут) та Google Play (тут). Це зручний спосіб пройти обов'язкову процедуру та побачити, яка інформація є в реєстрі "Оберіг".

У додаток "Резерв+" підтягнеться інформація з Реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів "Оберіг". Вона міститиме дату оновлення даних, ПІБ, дату народження, ІПН, а також за наявності — відомості про бронювання та відстрочку, дату проходження медкомісії та придатність/непридатність, військово-облікову спеціальність тощо.

Зверніть увагу! До 18 червня 2024 року додаток працюватиме в тестовому режимі. Потім у ньому з'явиться QR-код. Зазначимо, представники ТЦК, поліції та прикордонники отримали право перевіряти військово-облікові документи. Штрих код у військовому квитку або QR-код у додатку покаже, що особа оновила свої дані.

Додаток "Резерв+" не стане повноцінним ТЦК у смартфоні. Через нього не надсилатимуться повістки для явки до військкомату на медичну комісію. Як і раніше, повістка має вручатися особисто і під підпис.

Раніше "Телеграф" писав, що з 18 травня військовозобов’язаним можуть надсилати ще один документ — вимогу прибути до ТЦК.