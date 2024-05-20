Следующий шаг — QR-код: в Раде рассказали, сколько украинцев уже обновили свои данные через "Резерв+"

Приложение уже работает по всему миру

Уже более 415 тысяч украинцев обновили свои данные в мобильном приложении "Резерв+". В то же время в ЦНАПах это сделали только 3700 граждан.

Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия со ссылкой на данные Министерства обороны Украины. По его словам, еще 2944 украинца обновили свои данные в ТЦК и СП.

Арахамия отметил, что следующим шагом будет генерация QR-кода, которая будет заменой необходимости носить с собой военный билет. Он подчеркнул, что это будет сделано по аналогии с Ковид-сертификатом.

Ранее представитель министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин в эфире КИЕВ24 сообщил, что в мобильном приложении "Резерв+" свои данные обновили уже около 260 тысяч украинцев. В то же время он отметил, что окончательной статистики по ТЦК пока нет, ведь информация постоянно обновляется.

Лазуткин также рассказал, что в первый день работы сервиса фиксировались проблемы с приложением у людей за рубежом. По его словам, вероятно, это связано с тем, что в первый день был промежуток времени, когда около 700 тысяч человек одновременно пытались уточнить свои данные. Спикер подчеркнул, что по состоянию на данный момент в сервисе авторизовалось 600 тысяч украинцев.

Что известно о "Резерв+"

Приложение доступно для загрузки из App Store (здесь) и Google Play (здесь). Это удобный способ пройти обязательную процедуру и увидеть, какая информация находится в реестре "Оберег".

В приложение "Резерв+" подтянется информация из Реестра призывников, военнообязанных и резервистов "Оберег". Она будет содержать дату обновления данных, ФИО, дату рождения, ИНН, а также при наличии — сведения о бронировании и отсрочке, дате прохождения медкомиссии и пригодности/непригодности, военно-учетной специальности и т.д.

Обратите внимание! До 18 июня 2024 приложение будет работать в тестовом режиме. Затем в нём появится QR-код. Отметим, представители ТЦК, полиции и пограничники получили право проверять военно-учетные документы. Штрих-код в военном билете или QR-код в приложении покажет, что лицо обновило свои данные.

Приложение "Резерв+" не станет полноценным ТЦК в смартфоне. Через него не будут посылаться повестки для явки в военкомат на медицинскую комиссию. По-прежнему повестка должна вручаться лично и под подпись.

Напомним, ранее мы писали о том, что с приложением "Резерв+" возник неожиданный конфуз. Как оказалось, оно, вероятно, было сделано на основе школьного приложения "Мечта". Более того, в СМИ обратили внимание на то, что сервер, на котором производилось приложение, принадлежит чешской компании по разработке программного обеспечения с 10 офисами, три из которых — российские.