Потрібно підписувати лише в одному випадку: українцям пояснили, що таке "анкета добровольця" у ТЦК
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Чоловікам слід уважно дивитися, де вони залишають свої підписи
При проходженні ТЦК бувають випадки, коли військовозобов’язані, крім необхідних документів, отримують на підпис анкету. У ній прописано "анкету добровольця на проходження військової служби". В цьому випадку підписувати її не потрібно у випадку, якщо у вас немає наміру нести службу.
Про це сказала юрист Надія Шуляк у Новини.LIVE. За її словами, чоловікам слід уважно дивитися, де вони залишають свої підписи.
"Пане, уважно дивіться, що ви підписуєте. Ось дзвонить мені клієнт і каже: "Мені тут дали все нормально, та ще якусь анкетку. Я говорю: "яку анкету?", він читає: "Анкета добровольця на проходження військової служби". І я кажу: "Це ми не підписуємо, якщо не маємо наміру нести військову службу", — сказала
Вона також наголосила, що підписувати слід лише такі документи:
- військово-облікові документи,
- анкетування для особистої справи,
- заяви про видачу військового документа.
"Але будь-які документи, які не відображають волю військовозобов’язаної особи, у жодному разі підписувати не потрібно".
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Міністерстві України пояснили, що загрожує військовозобов’язаним, які не оновлять дані до 16 липня.