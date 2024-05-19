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Потрібно підписувати лише в одному випадку: українцям пояснили, що таке "анкета добровольця" у ТЦК

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Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
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У ТЦК чоловіки можуть отримати "анкету добровольця" Новина оновлена 19 травня 2024, 15:01
У ТЦК чоловіки можуть отримати "анкету добровольця". Фото Колаж "Телеграфу"

Чоловікам слід уважно дивитися, де вони залишають свої підписи

При проходженні ТЦК бувають випадки, коли військовозобов’язані, крім необхідних документів, отримують на підпис анкету. У ній прописано "анкету добровольця на проходження військової служби". В цьому випадку підписувати її не потрібно у випадку, якщо у вас немає наміру нести службу.

Про це сказала юрист Надія Шуляк у Новини.LIVE. За її словами, чоловікам слід уважно дивитися, де вони залишають свої підписи.

"Пане, уважно дивіться, що ви підписуєте. Ось дзвонить мені клієнт і каже: "Мені тут дали все нормально, та ще якусь анкетку. Я говорю: "яку анкету?", він читає: "Анкета добровольця на проходження військової служби". І я кажу: "Це ми не підписуємо, якщо не маємо наміру нести військову службу", — сказала

Вона також наголосила, що підписувати слід лише такі документи:

  • військово-облікові документи,
  • анкетування для особистої справи,
  • заяви про видачу військового документа.

"Але будь-які документи, які не відображають волю військовозобов’язаної особи, у жодному разі підписувати не потрібно".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Міністерстві України пояснили, що загрожує військовозобов’язаним, які не оновлять дані до 16 липня.

Теги:
#Україна #Військкомат #ТЦК