Потрібно підписувати лише в одному випадку: українцям пояснили, що таке "анкета добровольця" у ТЦК

Чоловікам слід уважно дивитися, де вони залишають свої підписи

При проходженні ТЦК бувають випадки, коли військовозобов’язані, крім необхідних документів, отримують на підпис анкету. У ній прописано "анкету добровольця на проходження військової служби". В цьому випадку підписувати її не потрібно у випадку, якщо у вас немає наміру нести службу.

Про це сказала юрист Надія Шуляк у Новини.LIVE. За її словами, чоловікам слід уважно дивитися, де вони залишають свої підписи.

"Пане, уважно дивіться, що ви підписуєте. Ось дзвонить мені клієнт і каже: "Мені тут дали все нормально, та ще якусь анкетку. Я говорю: "яку анкету?", він читає: "Анкета добровольця на проходження військової служби". І я кажу: "Це ми не підписуємо, якщо не маємо наміру нести військову службу", — сказала

Вона також наголосила, що підписувати слід лише такі документи:

військово-облікові документи,

анкетування для особистої справи,

заяви про видачу військового документа.

"Але будь-які документи, які не відображають волю військовозобов’язаної особи, у жодному разі підписувати не потрібно".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Міністерстві України пояснили, що загрожує військовозобов’язаним, які не оновлять дані до 16 липня.