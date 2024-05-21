Українці можуть не побачити матчі Євро-2024 безкоштовно через блокування рахунків Vbet

Причини блокування компанії досі не повідомили

Трансляція всіх матчів Чемпіонату Європи з футболу цього року опинилася під загрозою. Річ у тім, що рахунки ТОВ "ВБЕТ Україна" — титульного спонсора Національної збірної з футболу — були заблоковані без надання обґрунтування причин.

Про це йдеться у заяві компанії, яку оприлюднили "Українські Новини".

"За рахунок підтримки компанії вся Україна мала б побачити трансляцію всіх матчів ЄВРО. Однак діяльність компанії заблокували напередодні чемпіонату. Це є негативним сигналом для міжнародної футбольної спільноти", — йдеться у заяві.

У "ВБЕТ" нагадали, що компанія спонсорує також низку футбольних клубів, для деяких із них спонсорство "ВБЕТ Україна" є бюджетоутворюючим. Три сезони поспіль компанія є також титульним спонсором Української Прем'єр-ліги, жіночої збірної з футболу, Асоціації футзалу України.

Амбасадорами Vbet є, зокрема, тренер Національної збірної України з футболу Сергій Ребров, капітан збірної Олександр Зінченко, чемпіон світу з боксу у легкій вазі Денис Берінчик.

Попри все це 10 квітня рішенням Державної Служби Фінансового Моніторингу рахунки ТОВ "ВБЕТ Україна" були заблоковані, а 13 травня Печерський районний суд міста Києва заарештував рахунки компанії.

"Юристи компанії неодноразово звертались із запитами про причини такого рішення. Однак не отримали від органів досудового розслідування чи суду жодного процесуального документа", – зазначають у "ВБЕТ Україна".

Водночас компанії стало відомо, що справа перейшла до Державного бюро розслідувань (ДБР), яке не має права займатись справами, що не перебувають в його юрисдикції.

Станом на початок травня через блокування рахунків "ВБЕТ Україна" державному бюджету завдано шкоди на суму понад 244 млн грн несплачених податків. І ця цифра зростає з кожним днем.

Порушуються конституційні права співробітників компанії, а саме гарантія кожному громадянину права на своєчасну виплачену заробітну плату. Майже 270 співробітників компанії вже другий місяць не отримують свою заробітну плату.

""ВБЕТ Україна" є на 100% компанією, яка сплачує податки, працює легально, "в білу", поважає працівників і працівниць і точно не працює з Росією. "ВБЕТ Україна" готова до будь-яких перевірок з боку контролюючих та силових структур, для цього не потрібно блокувати нашу роботу", — наголошують у компанії.