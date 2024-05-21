Украинцы могут не увидеть матчи Евро-2024 бесплатно из-за блокировки счетов Vbet

Причины блокировки компании до сих пор не сообщили

Трансляция всех матчей Чемпионата Европы по футболу в этом году оказалась под угрозой. Дело в том, что счета ООО "ВБЕТ Украина" — титульного спонсора Национальной сборной по футболу — были заблокированы без обоснования причин.

Об этом говорится в заявлении компании, обнародованном "Українськими Новинами".

"За счет поддержки компании вся Украина должна увидеть трансляцию всех матчей ЕВРО. Однако деятельность компании заблокировали накануне чемпионата. Это является негативным сигналом для международного футбольного сообщества", — говорится в заявлении.

В "ВБЕТ" напомнили, что компания спонсирует также ряд футбольных клубов, для некоторых из них спонсорство "ВБЕТ Украина" является бюджетообразующим. Три сезона подряд компания также является титульным спонсором Украинской Премьер-лиги, женской сборной по футболу, Ассоциации футзала Украины.

Амбасадорами Vbet являются, в частности, тренер Национальной сборной Украины по футболу Сергей Ребров, капитан сборной Александр Зинченко, чемпион мира по боксу в легком весе Денис Беринчик.

Несмотря на это, 10 апреля решением Государственной Службы Финансового Мониторинга счета ООО "ВБЕТ Украина" были заблокированы, а 13 мая Печерский районный суд города Киева арестовал счета компании.

"Юристы компании неоднократно обращались с запросами о причинах такого решения. Однако не получили от органов досудебного расследования или суда ни одного процессуального документа", – отмечают в "ВБЕТ Украина".

В то же время, компании стало известно, что дело перешло Государственному бюро расследований (ГБР), которое не имеет права заниматься делами, не находящимися в его юрисдикции.

По состоянию на начало мая из-за блокирования счетов "ВБЕТ Украина" государственному бюджету причинен ущерб на сумму более 244 млн грн неуплаченных налогов. И эта цифра растет с каждым днем.

Нарушаются конституционные права сотрудников компании, именно гарантия каждому гражданину права на своевременную выплаченную заработную плату. Около 270 сотрудников компании уже второй месяц не получают свою заработную плату.

"ВБЕТ Украина" является на 100% компанией, которая платит налоги, работает легально, "в белую", уважает работников и работниц и точно не работает с Россией. "ВБЕТ Украина" готова к любым проверкам со стороны контролирующих и силовых структур, для этого не нужно блокировать нашу работу", — подчеркивают в компании.