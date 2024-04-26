Український футболіст потрапив у скандал у Франції: подробиці

Аліун Ба постраждав від расистських висловлювань Данила Ігнатенко

Український захисник Данило Ігнатенко потрапив у скандал у матчі Ліги 2 чемпіонату Франції, в якому грали "Бордо" та "Дюнкерк". Українець виступає за "Бордо".

Захисник "Дюнкерка" Аліун Ба постраждав від расистських висловлювань, сказаних Ігнатенком, повідомляє L’Equipe. Наголошується, що Данило назвав суперника "black pussy".

Відомо, що українець вийшов у стартовому складі "Бордо" та провів на полі 74 хвилини. Після матчу "Дюнкерк" звернувся до Дисциплінарного комітету ліги та може довести справу навіть до суду. "Бордо" обіцяє покарати Ігнатенка, якщо вина буде доведена.

Гравець перейшов до "Бордо" на правах оренди з правом викупу 30 січня 2022 року. Влітку 2022 року "Бордо" викупив контракт гравця у "Шахтаря" і Данило підписав повноцінну угоду з французьким клубом. Цього сезону Ігнатенко провів за "Бордо" 32 матчі у всіх турнірах, забив два голи та віддав дві гольові передачі.

Гравець відомий за виступами в Україні за "Металург" (Запоріжжя), "Шахтар" (Донецьк), "Маріуполь" та "Дніпро-1". Також він виступав за угорський "Ференцварош".

8 червня 2022 року Ігнатенко дебютував за збірну, вийшовши на заміну замість Сергія Сидорчука у матчі Ліги націй 2022/2023 зі збірною Ірландії. 24 вересня 2022 року забив свій перший гол за збірну у переможному матчі Ліги націй УЄФА 2022/23 проти збірної Вірменії. Усього провів у складі збірної України 5 матчів.

Раніше стало відомо, що "Шахтар" позбавиться футболіста, який вболівав за Росію.