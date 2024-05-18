Чемпіонат України з футболу, 29 тур: розклад, результати та відеоогляди матчів

Передостанній тур УПЛ пройде за два дні

У суботу, 18 травня, матчем "Динамо" — "Кривбас" стартує 29-й тур чемпіонату України з футболу сезону 2023/24. Битва за призові місця в українській першості завершена, головною інтригою залишається, хто стане четвертим учасником єврокубків від України наступного сезону.

З розкладом та результатами всіх ігор Української прем’єр-ліги (УПЛ) можна ознайомитись на офіційному сайті ліги. Де дивитися ігри у вашому регіоні можна дізнатися тут. За 2 тури до закінчення першості на 4-е місце претендують "Дніпро-1", "Рух" та "Полісся". Усі матчі, які мають турнірне значення, пройдуть одночасно. У центральній грі туру "Дніпро-1" прийматиме "Шахтар".

Розклад, результати та відеоогляди матчів 29 туру УПЛ сезону 2023/24 (оновлюється)

Субота, 18 травня

"Динамо" – "Кривбас" – 15:30

Неділя, 19 травня

ЛНЗ — "Зоря" — 13:00

"Рух" – "Чорноморець" — 15:30

"Ворскла" – "Оболонь" — 15:30

"Верес" – "Олександрія" — 15:30

"Минай" – "Колос" — 15:30

"Металіст 1925" – "Полісся" — 15:30

"Дніпро-1" – "Шахтар" — 15:30

Турнірне становище команд в УПЛ після 28 турів

Нагадаємо, у 28-му турі УПЛ "Шахтар" переміг "Динамо" і 15-й раз виграв чемпіонат України з футболу. Пізніше Гірники перемогли "Ворсклу", вигравши Кубок країни.